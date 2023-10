Jakarta, Beritasatu.com - Lagu "Baggy Jeans" NCT U dirilis pada 28 Agustus 2023, bersamaan dengan album keempat mereka "Golden Age”. Lagu ini mengandung pesan untuk mendorong kebebasan dalam mengekspresikan diri.

Lagu "Baggy Jeans" mengungkapkan keinginan seseorang yang ingin bebas dalam mengekspresikan diri tanpa mengkhawatirkan penilaian orang lain. “Baggy Jeans” berhubungan dengan budaya hip hop atau musik rap yang menjadi simbol kebebasan, dan telah menjadi tren fesyen global.

Lirik Lagu Baggy Jeans dari NCT U dan Terjemahannya

Mugen naerigo sky high attitude

Go with ma crew

Kkeureoolliji nae bajichum

Boom-boom-boom

Seutebeul doom-doom-doom

Ppalli nae apeseo bikyeo

Vroom, vroom, vroom

Feel thit heat bul imoji

Bat nae bajil kkeureo naeryeo drip

Nan jigeum mwosideun

Haenael geot gateun gibuniya

Rose it or spend it, yeah

Urin 1, 2, 3 georiro Surfin'

And I jump jump jump

Haneure dahgil

Pring it down down down

Mugereul naeryeodwo

Modeun seontaegeun maebeon stereo

You ain't know know know

What't in ma pocket

Nae jumeoni soge

Naega mwol deo gajyeossneunji

So watch me drippin' that

Heulleonaeryeo Slay

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

Urin heulleonaeriji

You know what I mean

Baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

Baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy

Baggy baggy baggy jeans

Baby you ain't know what it in ma pocket

Taedo daechung geochilgo

Naega geotneun city

Kkwae neolpeun octagon

Ray back dwiro kkeureojwo

Ppareugiboda nae flow, keep it twenty-four

I go with ma team

Modu da freeze, outta way

Urin modu gati geonneoji

Booby trap

Bag it bag it bag it bag it up

Damanae

Mugeowojiji

Nae jumeoni 'bout to bang

Want more

Urin deo baraji

Want more

Kkeutkkaji dahgil nan

1, 2, 3

Gabyeopge nan momeul Swing

None to here

Eodiro deo ikkeulji

We got no ceiling, that't why

Bicheoreom naeryeo we drop

Watch me drippin' that

Heulleonaeryeo Slay

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

Ttukttuk heullyeobeoryeo

You know what I mean

Yeah, boy

Nan jom dareuge geotji (Me me)

Bakjareul ta beombeulbi (Free free)

Gabyeopge Feelin' so free

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

(baggy Jeans)

Dasi nan sumeul keuge samkyeo (I set you free)

You know I said I want som more

(Uh yeah that't you you you you)

They all wanna mov how I move

Jayeonseureopge that't cool

Baral ge eopseul ttaekkaji

Meomchujireul moshae

Yeah I need a break

Baggy baggy jeant baggy uh

Baggy jeant baggy jeans

In my baggy jeans

Neoneun moreul geol naega bulleool Heat

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

Baby you ain't know what it in ma pocket

Geondeulgeorimyeo geotji

Gakjareul ta beombeulbi

Gabyeopge feelin' so free

In my baggy baggy baggy baggy

Baggy baggy jeans

Terjemahan Lagu Baggy Jeans dari NCT U

Longgar, longgar, longgar, longgar

Jeans longgar dan longgar

Longgar, longgar, longgar, longgar

Celana jeans longgar (Ups!)

Turunkan beban, sikap setinggi langit

Pergilah bersama timku

Aku menarik celanaku dan menari

Boom-boom-boom

Langkah menuju malapetaka-malapetaka-malapetaka

Cepat menyingkir dari hadapanku

Kamar, kamar, kamar

Rasakan emoji api panas ini

Bass, tarik kemangi ku, teteskan

Apapun aku sekarang

Aku merasa bisa melakukannya

Kalah atau habiskan, ya

Kami berselancar ke jalan 1, 2, 3

Dan aku lompat lompat lompat

Mencapai langit

Turunkan ke bawah

Turunkan bebannya

Setiap pilihan bersifat stereo setiap saat

Kamu tidak tahu, tahu, tahu

Apa yang ada di sakuku

Di sakuku

Apa lagi yang aku punya

Jadi lihat aku meneteskannya

Mengalir ke bawah bunuh

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Kita tidak mengalir

Kamu tahu apa maksudku

Longgar longgar longgar longgar

Jeans longgar longgar

Longgar longgar longgar longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Celana jeans longgar longgar

Sayang kamu tidak tahu apa yang ada di sakuku

Sikapnya kira-kira kasar

Kota yang aku jalani

Segi delapan yang cukup lebar

Berbaring, seret aku ke belakang

Aliran aku, pertahankan dua puluh empat daripada cepat

Aku pergi dengan tim aku

Semua orang terdiam, menyingkir

Kita semua menyeberang bersama-sama

Jebakan

Tas itu tas itu tas itu tas itu

Memasukkannya ke dalam

Menjadi berat

Sakuku akan meledak

Ingin lebih

Kami menginginkan lebih

Ingin lebih

Saya berharap untuk mencapai akhir

1, 2, 3

Aku dengan ringan mengayunkan tubuhku

Tidak ada di sini

Ke mana arahnya

Kami tidak punya batasan, itu sebabnya

Jatuh seperti hujan yang kita jatuhkan

Lihat aku meneteskannya

Mengalir ke bawah Bunuh

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Tetes tetes

Kamu tahu apa maksudku

Ya nak

Aku berjalan sedikit berbeda (Aku, aku)

Naiki irama Bumblebee (Gratis gratis)

Ringan Merasa sangat bebas

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

(Jeans yang longgar)

Aku menarik napas dalam-dalam lagi (aku membebaskanmu)

Kau tahu aku bilang aku ingin lagi

(Uh ya itu kamu kamu kamu kamu)

Mereka semua ingin bergerak seperti aku bergerak

Tentu saja itu keren

Sampai tidak ada lagi yang kuinginkan

Tidak bisa berhenti

Ya, aku butuh istirahat

Jeans baggy baggy baggy eh

Jeans longgar jeans longgar

Dengan jeans longgar ku

kamu tidak tahu, panas yang akan aku bawa

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar

Sayang kamu tidak tahu apa yang ada di sakuku

Jalan-jalan

Kendarai irama Bumblebee

Ringan merasa sangat bebas

Di dalam tasku yang longgar dan longgar

Jeans longgar longgar