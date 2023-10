Jakarta, Beritasatu.com – Pemeran utama pada film Pertualangan Sherina 2, Sherina Munaf kembali membuat sebuah lagu dengan tema sedikit sentuhan humor, yang berjudul Hadiah Istimewa.

Hadiah Istimewa sekaligus menjadi salah satu original soundtrack atau OST pada film tersebut. Lagu ini memiliki makna ambisi luar biasa dari dua pemeran tokoh antagonis pada film Pertualangan Sherina 2, yaitu Syailendra (diperankan Chandra Satria) dan Ratih Syailendra (Isyana Sarasvati).

Chandra Satria dan Isyana Sarasvati juga merupakan penyanyi dari lagu ini. Berikut lirik lagu Hadiah Istimewa, OST Petualangan Sherina 2.

[Isyana Sarasvati]

Aku paling syantik

Bukan?

Tentunya paling seksi

Iya kan?

Sudah sepantasnya

Jadi istri Syailendra

Sang predator yang tersohor

Rrrr!

Aku punya gengsi

Hmph!

Enggak mau jadi basi

Hoek!

Betapa malunya jika Ratih Syailendra

Kurang glamor, kalah pamor

Kapan kah datang

Hadiah istimewa

Satwa langka yang eksotis?

Sabar beb / Hihihi

Oh sungguh pantang

Ku kalah wibawa

Aku harus paling fantastis

Ini masalah reputasi

Dan soal eksistensi

Tak bisa ditoleransi

Agar lampaui ekspektasi

Satwa langka itu

Harus ku koleksi

[Chandra Satria]

Kau penuh sensasi / Masa sih?

Numero uno inspirasi / Hmph, bebeb basa-basi

Sudah sepantasnya

Jadi Mrs. Syailendra

Gadis Bogor paling menor / Hih

Kau tak perlu sangsi

Mereka semua jadi saksi

Apakah diriku

Tanpa Ratih Syailendra

Sang meteor

Oh mi amooor!

Oh mi amoooooor?

[Isyana Sarasvati dan Chandra Satria]

Apa itu bebeb?

Cintaku, bebeb

Cintaku

[Chandra Satria]

Tunggulah datang

Hadiah istimewa

Satwa langka yang eksotis

Aaaa!

Kau ‘kan dipandang dan menang wibawa

Menjadi yang paling fantastis

Aaaa aaaa aaa!

Ini masalah reputasi

Dan soal eksistensi

Tak bisa ditoleransi

Aaa aaa!

Agar lampaui ekspektasi / Satwa langka itu

Harus ku koleksi

[Isyana Sarasvati]

Agar lampaui ekspektasi

[Isyana Sarasvati dan Chandra Satria]

Satwa langka itu…

Demi reputasi / Dan demi eksistensi

Satwa langka itu…

Harus ku koleksi

Hi hi hi hi hi hiii

Harus ku koleksi

Hi hi hi hi hi hiii

Hahahahaha!

Haaahahahaha!