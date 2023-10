Lirik Lagu Dancing in The Moonlight oleh Toploader dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com - Dancing in The Moonlight merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Toploader. Lagu ini pertama kali ditulis oleh seorang musisi bernama Sherman Kelly pada 1969.

Saudara laki-laki Sherman Kelly, Wells Kelly kemudian memperkenalkan lagu tersebut kepada bandnya bernama King Harvest.

Lagu ini kemudian direkam dan dirilis dengan judul Dancing in The Moonlight sebagai single milik King Harvest. Pada 1999, Toploader merekam cover lagu ini, yang menjadi single ketiga dalam album debut mereka Onka's Big Moka. Lagu ini dirilis pada 2000.

Secara garis besar, lagu Dancing in The Moonlight menggambarkan kegembiraan yang dialami pada momen tersebut, serta perasaan kebebasan menikmati musik dan tarian di bawah cahaya bulan.

Meski liriknya sederhana, lagu ini berhasil membangkitkan semangat dan energi penuh kebahagiaan. Berikut lirik lagu Dancing in The Moonlight yang dinyanyikan oleh Toploader dan terjemahannya.

We get it almost every night

When that moon is big and bright

It's a supernatural delight

Everybody's dancin' in the moonlight

Everybody here is out of sight

They don't bark, and they don't bite

They keep things loose, they keep 'em tight

Everybody was dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

We like our fun and we never fight

You can't dance and stay uptight

It's a supernatural delight

Everybody was dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

We get it almost every night

When that moon is big and bright

It's a supernatural delight

Everybody's dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

Dancin' in the moonlight

Everybody's feelin' warm and bright

It's such a fine and natural sight

Everybody's dancin' in the moonlight

Terjemahan Lagu Dancing in The Moonlight oleh Toploader

Kami mendapatkannya hampir setiap malam

Saat bulan itu besar dan cerah

Sungguh kenikmatan supranatural

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Semua orang di sini tidak terlihat

Mereka tidak menggonggong dan tidak menggigit

Mereka menjaga semuanya tetap longgar, mereka menjaganya tetap ketat

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Kami menyukai kesenangan kami dan kami tidak pernah bertengkar

Anda tidak bisa menari dan tetap tegang

Sungguh kenikmatan supranatural

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Kami mendapatkannya hampir setiap malam

Saat bulan itu besar dan cerah

Sungguh kenikmatan supranatural

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan

Menari di bawah sinar bulan

Semua orang merasa hangat dan cerah

Sungguh pemandangan yang indah dan alami

Semua orang menari di bawah sinar bulan