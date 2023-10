Ini 8 Lagu Coldplay yang Wajib Anda Hafal Sebelum Konser

Jakarta, Beritasatu.com - Sebentar lagi Coldplay akan melangsungkan tur dunia bertajuk Music of The Spheres World Tour. Mengangkat tema keberlanjutan lingkungan, tur global kali ini akan menjadi yang ke-8 setelah A Head Full of Dreams Tour pada 2016 hingga 2017 lalu.

Indonesia menjadi negara yang berkesempatan untuk menikmati langsung penampilan ikonik dari band rock asal Inggris tersebut, dalam tur Music of The Spheres World Tour tahun ini pada 15 November 2023.

Tertarik menonton penampilan Chris Martin dan kawan-kawan? Berikut rekomendasi lagu Coldplay yang wajib Anda hafalkan sebelum menonton konsernya.

Clocks

Lagu ini menggambarkan perasaan kebingungan dan keraguan dalam hidup. Lagu Clocks bercerita tentang seseorang yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan mencoba mencari jalan pulang.

Melalui lirik "Am I part of the cure or am I part of the disease?", lagu ini mengajak pendengarnya untuk merenungkan peran mereka dalam hidup.

Fix You

Lagu penuh emosi ini, menggambarkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, dan membutuhkan dukungan dari orang lain.

Sepenggal lirik "Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you", Coldplay mengajak pendengarnya untuk saling mendukung, dan membantu satu sama lain.

The Scientist

Diiringi musik yang mendalam dan penuh emosi, lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencoba merenungkan kesalahannya dalam hubungan. Dia juga berusaha memperbaikinya.

In My Place

Lagu In My Place mengisahkan tentang seseorang yang merasa bersalah karena telah menyakiti orang yang dicintainya. Dari lirik, "Yeah, how long must you wait for it? Yeah, how long must you pay for it?", ia berharap bisa memperbaiki kesalahan dan meminta maaf.

Yellow

Salah satu lagu ikonik Coldplay ini, menceritakan tentang seseorang yang mencintai dengan tulus dan setia. Terlihat pada lirik "Look at the stars, look how they shine for you", orang tersebut sangat memuji sang kekasih.

Viva La Vida

Lagu Ini adalah refleksi tentang ketenaran, kejayaan, dan kerendahan hati. Menggambarkkan seseorang yang merasa kehilangan kekuasaannya dan mencoba untuk bangkit kembali.

Melalui lirik "I used to rule the world, seas would rise when I gave the word", lagu ini mengajak pendengarnya untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Trouble

Bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam masalah, tetapi ia terus mencoba mencari jalan keluar. Sepotong lirik "Oh no, I see, a spider web is tangled up with me", lagu Trouble mencerminkan seseorang yang tidak menyerah, dan mencari solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi.

A Sky Full of Stars

Lagu ini menggambarkan seseorang yang sedang dimabuk cinta karena telah menemukan orang yang sangat spesial baginya. Dengan lirik "Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars, I'm gonna give you my heart", lagu A Sky Full of Stars meminta pendengarnya untuk merayakan cinta dan kebahagiaan.