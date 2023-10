Spoiler One Piece 1095, Perubahan Wujud Gorosei Saturn Bisa Sebabkan Ledakan

Jakarta, Beritasatu.com - Spoiler One Piece 1095 akan menjadi kejutan mendebarkan bagi para penggemar. Dengan jadwal rilis yang ditunda selama seminggu, chapter 1095 ini telah menimbulkan berbagai spekulasi, terutama dengan perubahan misterius yang terjadi pada sosok Saturn.

Eiichiro Oda, sang kreator One Piece, memang terkenal dengan kejutan-kejutan yang ia sematkan dalam cerita ini.

Meskipun informasi yang tersedia sangat terbatas karena penundaan rilis, tetapi beberapa gambar terbaru telah beredar di kalangan penggemar. Hal yang paling mencolok adalah gambar Gorosei Saturn yang tampaknya terlibat dalam pertarungan melawan Luffy.

Lebih menariknya lagi, tampaknya Gorosei telah menggunakan kekuatan awakening dari Buah Iblisnya. Akan tetapi, yang membuat situasi semakin mencekam adalah bahwa pasukan di bawah Wakil Admiral dilarang melihat perubahannya.

Bahaya yang mengintai menjadi jelas ketika salah satu prajurit mencoba melihat perubahan tersebut, dan hasilnya adalah ledakan dahsyat yang menghancurkannya secara instan. Di sisi lain, Luffy tiba-tiba mengalami transformasi yang mengejutkan, menjadikannya mirip dengan seorang kakek. Ini adalah perkembangan yang menggemparkan, dan penggemar pasti penasaran akan bagaimana hal ini akan memengaruhi alur cerita.

Tidak hanya Luffy yang berada dalam situasi yang berbahaya, Gorosei Saturn juga terlihat berhadapan dengan Booney, Sanji, dan Franky. Booney tampak berhasil menusuk dada Saturn, tetapi malah jatuh terluka dan menangis. Ini menggambarkan betapa kuatnya lawan yang mereka hadapi dalam pertarungan ini.

Namun, semua pertanyaan ini akan dijawab hanya beberapa waktu ke depan. Para penggemar harus bersabar menunggu minggu depan untuk melihat perkembangan selanjutnya dari cerita ini.

Penundaan rilis chapter 1095 ini disebabkan oleh jadwal yang padat bagi pengarang manga One Piece, Eiichiro Oda. Ia juga terlibat dalam produksi One Piece Live Action season 2, yang memakan banyak waktunya. Akibatnya, chapter 1095 dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 15 Oktober 2023, sementara chapter sebelumnya, One Piece 1094, akan dirilis pada tanggal 8 Oktober 2023.

Untuk para penggemar setia, jangan khawatir. Anda dapat langsung membaca chapter terbaru di situs web resmi atau menggunakan platform MangaPlus. Dengan demikian, Anda tetap dapat mengikuti petualangan Luffy dan kru Straw Hat dalam perjalanan mereka yang penuh teka-teki di dunia One Piece yang luar biasa ini.