Lirik Lagu Accelerate oleh Christina Aguilera Berikut Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Christina Aguilera dikenal publik karena suaranya yang khas serta gaya busana yang nyentrik.

Salah satu lagu hit Christina Aguilera adalah Accelerate yang rilis pada tahun 2018. Lagu ini merupakan single utama dari album ke delapannya yang bertajuk Liberation. Pada lagu Accelerate Christina Aguilera bernyanyi dengan Ty Dolla Sign dan Rapper 2 Chainz.

Lagu Accelerate diproduksi oleh Kanye West bersama Che Pope, Mike Dean, dan Eric Danchick. Sedangkan produksinya ditangani oleh Honorable CNOTE dan Charlie Heat.

Lagu Accelerate terbilang sukses terlihat dari video klip pada akun Youtube Christina Aguilera yang sudah ditonton lebih dari 21,4 juta kali dan sudah didengar 22,4 juta kali di Spotify.

Berikut adalah lirik lagu Accelerate yang dinyanyikan Christina Aguilera dan terjemahannya.

Hide it 'til we feel it

Sembunyikan hingga kita merasakannya

Then we feel it, 'til we fight it, yeah

Lalu rasakan, hingga kita memperjuangkannya, yeah

Hold it 'til we need it, never leave it

Tahanlah hingga kita membutuhkannya, jangan pernah abaikan

Didn't want it, yeah

Tak menginginkannya, yeah

New York, worldwide (L.A., worldwide)

New York, seluruh penjuru dunia

Borders my city (Girl, that's my home)

Batas-batas kotaku (Kasih, itu rumahku)

Just pulled up to the hotel (Hotel, hotel)

Mampir ke hotel

All my day ones here with me (Ah, yeah)

Seluruh hari pertamaku di sini bersamaku

We got moola, power, we on fire tonight

Kita punya uang, kekuasaan, kita bersemangat malam ini

Gonna get it how we want it

'Kan kita dapatkan sebagaimanakita menginginkannya

'Cause we 'bout it, 'bout that life

Karena kita mendekatinya, mendekati kehidupan itu

Baby, it's alright

Kasih, tak mengapa

(Baby, it's alright)

(Kasih, tak mengapa)

Baby, it's OK

Kasih, tak apa-apa

(Baby, it's OK)

(Kasih, tak apa-apa)

Spark round later (yea yea yea yea)

Memercik nanti

Don't worry 'bout tomorrow

Tak usah kuatir tentang hari esok

I be with my ladies you can find me there

Aku kan bersama gadis-gadisku, kau bisa menemukanku di sana

Try to play us, we gon' start a riot up in here

Coba mainkan kami, kami akan memulai kekacauan di sini

Accelerate, c'mon babe

Percepat, ayolah kasih

Pick up your speed

Tambah kecepatanmu

Stamina, fill me up

Stamina, penuhi aku

That's what I need

Itulah yang kubutuhkan

Another shot

Upaya lain

You comin' home with me

Kau pulang bersamaku

Fuck all these drugs, fuck all these clubs

Abaikan obat-obatan, abaikan kelab

What's wrong with me

Ada apa denganku

All my boss ladies (In the city, yeah)

Seluruh bos-bos perempuanku

Look at your Mercedes (Skrt skrt skrt skrt)

Lihatlah Mercedes kalian

No matter long as you get there (Get there)

Tak peduli berapa lama kalian sampai di sana

Just don't let it drive you crazy

Jangan biarkan itu membuatmu gila

Get that moola, power, you on fire tonight

Punya uang, kekuasaan, kalian bersemangat malam ini

You can get it how you want it

Kalian bisa mendapatkannya sebagaimana keinginan kalian

That's it, go tonight

Begitulah, lakukan malam ini

Baby, it's alright

Kasih, tak mengapa

(Baby, it's alright)

(Kasih, tak mengapa)

Baby, it's OK

Kasih, tak apa-apa

(Baby, it's OK)

(Kasih, tak apa-apa)

Spark round later

Memercik nanti

Don't worry 'bout tomorrow (Nah, nah, nah, nah)

Tak usah kuatir tentang hari esok

I be with my ladies you can find me there (Find me)

Aku akan bersama para gadisku kau bisa menemukanku di sana

Try to play us, we gon' start a riot up in here

Coba permainkan kami, kami akan memulai kekacauan di sini

Right, left

Kanan, kiri

Mic left

Mic kiri

Mic check, trap check

Mic cek, jebakan cek

Sex drive Nascar

Seks sambil berkendara Nascar

Crash it like the NASDAQ

Tubrukkan seperti NASDAQ

More than you can expect

Lebih dari yang kau harapkan

Everything except jealousy and envy

Semuanya selain iri dan dengki

We gon' move on past that

Kita akan melewati semua itu

Joint strong, pass that

Ikatan kuat, lewati

Ooh, girl, bad, bad

Ooh, gadis, nakal, nakal

Where the, where the cash at?

Dimana uangnya?

Don't forget the hashtag

Jangan lupa hashtag-nya

Pretty, pretty, so saditty

Cantik, cantik, egois

Work it out, muscle memory

Berolah raga, kenangan otot

Get the money, my ability

Ambil uangnya, kemampuanku

Until the end, 2000, infinity

Hingga akhir, 2000, tak terbatas

I put it in, now that you're feelin' me

Kumasukkan, kini setelah kau merasakanku

Look how I'm killin' it

Lihat bagaimana aku membunuhnya

Leavin' there to chill

Tinggalkan di situ kedinginan

You ain't got internet?

Kau tak punya internet?

Just left the Benedict

Baru tinggalkan Benedict

I got them benefits

Kudapatkan keuntungan dari mereka

Did it deliberate

Apakah ini membebaskan

Killed you to prove I'm innocent

Membunuhmu untuk buktikan aku tak bersalah

Hide it 'til we feel it

Sembunyikan hingga kita merasakannya

Then we feel it, 'til we fight it, yeah

Lalu, rasakan hingga kita memperjuangkannya

Hold it 'til we need it, never leave it

Tahanlah hingga kita membutuhkannya, jangan pernah abaikan

Didn't want it, yeah

Tak menginginkannya, yeah

Fuck all these drugs, fuck all these clubs

Abaikan obat-obatan, abaikan kelab

What's wrong with me

Ada apa denganku

Demikian lirik lagu Accelerate yang dinyanyikan Christina Aguilera berikut terjemahannya.