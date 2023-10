Lirik Lagu Bongkar oleh Iwan Fals

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Bongkar adalah salah satu karya terpopuler Iwan Fals yang dirilis pada 1989. Lirik yang khas pada lagu Bongkar menceritakan tentang isu-isu sosial, dan politik yang terjadi saat itu.

Dalam lirik lagu Bongkar juga terdapat sarkasme dari masyarakat kecil yang merasa muak dengan para pejabat. Lewat lagu Bongkar, Iwan Fals ingin membangkitkan kesadaran masyarakat serta mendorong mereka untuk segera bertindak.

Lirik Lagu Bongkar

Kalau cinta sudah di buang

Jangan harap keadilan akan datang

Kesedihan hanya tontonan

Bagi mereka yang diperkuda jabatan

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Sabar sabar sabar dan tunggu

Itu jawaban yang kami terima

Ternyata kita harus ke jalan

Robohkan setan yang berdiri mengangkang

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Penindasan serta kesewenang-wenangan

Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan

Hoi hentikan, hentikan jangan diteruskan

Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan

Dijalanan kami sandarkan cita-cita

Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya

Orang tua pandanglah kami sebagai manusia

Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta... Oh oh

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Penindasan serta kesewenang-wenangan

Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan

Hoi hentikan, hentikan jangan diteruskan

Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Dijalanan kami sandarkan cita-cita

Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya

Orang tua pandanglah kami sebagai manusia

Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta...

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar

Oh oh ya oh ya oh ya bongkar