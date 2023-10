Kembali ke Tanah Air, Putri Ariani Siap Tampil di Perhelatan MotoGP 2023 Sirkuit Mandalika

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah memberikan penampilannya yang memukau di ajang America's Got Talent (AGT), penyanyi Putri Ariani bersiap untuk kembali ke Tanah Air. Kembalinya Putri ke Indonesia demi tampil pada perhelatan MotoGP 2023.

Rencananya, Putri akan memeriahkan acara yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 13-15 Oktober 2023.

Informasi ini diumumkan langsung oleh Putri melalui unggahan di story akun Instagramnya yang terbaru. "Phone interview Pertamina Grand Prix of Indonesian 2023," tulis Putri Ariani dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @arianinismaputri, pada Kamis (5/10/2023) malam.

Selain itu, Putri juga akan berbagi panggung dengan Band NTRL dan DJ Dipha Barus untuk menyemarakkan perhelatan tersebut. Hal ini menjadi sebuah penghargaan dan pencapaian besar bagi Putri setelah sukses mencuri perhatian di malam final ajang America's Got Talent (AGT) di Amerika Serikat.

Meskipun hanya meraih gelar juara ke-4, penampilannya yang memukau saat membawakan lagu Don't Let the Sun Go Down on Me karya penyanyi legendaris Elton John telah membuatnya dikenal luas. Sebelumnya, Putri Ariani juga telah tampil di beberapa event bergengsi di Indonesia, termasuk menyanyikan lagu di hadapan Presiden Joko Widodo dalam perayaan HUT Republik Indonesia ke-78, mengikuti konser Dewa-19, dan menjadi pembuka dalam konser Ronan Keating.

Sebagai informasi tambahan, perhelatan MotoGP Mandalika 2023 akan dimulai pada tanggal 12 Oktober dan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang. Selain MotoGP, Sirkuit Mandalika juga menjadi tuan rumah ajang World Superbike yang telah sukses digelar pada bulan Maret sebelumnya. Untuk MotoGP Mandalika 2023 sendiri, ini akan menjadi seri ke-16 dalam musim ini, setelah sebelumnya digelar di Twin Ring Motegi, Jepang, pada tanggal 1 Oktober 2023.

Perhelatan MotoGP Mandalika 2023 ini diprediksi akan menjadi salah satu yang sangat menarik, karena akan menyajikan persaingan sengit di antara pembalap-pembalap handal. Terlebih lagi, ini merupakan salah satu seri yang menjadi puncak dari gelaran MotoGP pada tahun 2023. Semua mata akan tertuju pada Sirkuit Mandalika untuk melihat aksi seru para pembalap di lintasan yang menantang ini.