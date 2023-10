Lirik Lagu Aries oleh Indahkus, Menceritakan Zodiak yang Tak Peka

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Aries merupakan salah satu karya dari penyanyi Indah Kusumaningrum atau Indahkus. Lagu ini masuk ke dalam album Indahkus Once in a Blue Moon.

Pada lagu Aries, Indahkus juga berkolaborasi dengan produser asal Bandung, Esa Prakasa dan Marvell Sumbayak. Lagu yang sudah dirilis sejak 2022 ini, menceritakan tentang pengalaman Indahkus yang memiliki zodiak Aries.

Lewat lagu ini, Indahkus juga membahas tentang sifat-sifat seseorang yang memiliki zodiak Aries. Berikut lirik lagu Aries, yang dapat dinikmati melalui berbagai platform streaming musik.

Lirik Lagu Aries oleh Indahkus

Ha-oh-oh

Ho-oh-oh

Ada satu orang manusia yang tak akan pernah

Bisa kautebak apa yang ada di kepala

Keras dan tak peka, seribu yang ada di pikirnya

Buat semua orang mengira baik-baik saja

Paling batu satu semesta, kau tak akan pernah

Bisa ubah cara pandangnya melihat dunia

Berisik, banyak tingkah, seribu yang ada di langkahnya

Buat semua orang bertanya ke mana arahnya

Jangan mau

Tertipu dari yang kaulihat

Cari tahu dulu tentangku

Hello, hello, hello, hello (jangan buru-buru), ey

Hello, hello, hello (menilai aku)

Hello, hello, hello, hello (jangan buru-buru), ey

Hello, hello, hello, hello

Lisanku keras, tajam, dan terbata

Banyak kecewa buatku sulit percaya

Lihai kelabui semua, buatmu tertawa

Namun, hati menderita

Tetaplah di sini dan jangan kau pergi

Diriku kini mulai berhenti

Berpura-pura terima semua

Dan kamu (kamu), jangan mau

Lalu tertipu dari yang kaulihat

Cari tahu dulu tentangku, hu-ho-oh-wo

Hello, hello, hello, hello (oh, jangan buru-buru), ey

Hello, hello, hello (jangan kamu nilai aku, menilai aku)

Hello, hello, hello, hello (uh, jangan buru-buru)

Hello, hello, hello, hello

Ada satu orang manusia yang tak akan pernah

Bisa kautebak apa yang ada di kepala

Keras dan tak peka, seribu yang ada di pikirnya

Buat semua orang mengira baik-baik saja