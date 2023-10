Lirik Lagu One Way Mirror oleh Ricky Montgomery dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu One Way Mirror yang dinyanyikan Ricky Montgomery, berkisah tentang seseorang yang telah melepaskan cintanya, tetapi ingin kembali bersama.

Lagu tersebut merupakan lagu pertama di album Ricky Montgomery yang berjudul Rick. Dirilis pada 29 September 2023, lagu One Way Mirror di prodesuri oleh Ricky Montgomery, Jeremy Hatcher, dan Tommy English.

Berikut lirik One Way Mirror oleh Ricky Montgomery dan terjemahannya.

(Verse 1)

No excuse

Sent my love away, and now I'm so confused

Tried so hard to leave, and now I wanna get back

I wanna getcha back

Wanna come to you

(Chorus)

No embrace

Can ever take your place

I just keep on thinking 'bout you

All the time, all the time

No one else

Can ever know myself

I just keep on thinking 'bout you

All the time, all the time

(Verse 2)

No excuse

Sent my love away, and now I'm so confused

Tried so hard to leave, and now I wanna get back

I wanna getcha back

Wanna come to you

(Chorus)

No embrace

Can ever take your place

I just keep on thinking 'bout you

All the time, all the time

No one else

Can ever know myself

I just keep on thinking 'bout you

All the time, all the time

(Outro)

All the time, all the time

All the time, all the time

Terjemahan Lagu One Way Mirror oleh Ricky Montgomery

Tidak ada alasan

Mengirim cintaku dan sekarang aku sangat bingung

Mencoba sangat sulit untuk pergi dan sekarang saya ingin kembali

Saya ingin mendapatkan kembali

Ingin datang kepada Anda

Tidak ada pelukan

Tidak ada seorang pun di sana yang menciumku saat aku mengakhiri hari-hariku

Mencoba sangat sulit untuk dijalankan dan sekarang saya ingin kembali

Saya ingin kembali

Ingin Bersama Anda

Tapi mengapa saya merasa seperti orang asing di balik cermin satu arah

Seperti seseorang yang mendengarkan

Saya belum merasakan diri saya sendiri sejak itu

Saya tidak bisa mengatakan kapan

Tapi saya ingin mendapatkan kembali

Tapi mengapa saya merasa seperti orang asing di balik cermin satu arah

Seperti seseorang yang mendengarkan

Saya belum merasakan diri saya sendiri sejak itu

Saya tidak bisa mengatakan kapan

Tapi saya ingin mendapatkan kembali