Mission Raniganj hingga The Pilot, Jadi Rekomendasi Film Akhir Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Menghabiskan akhir pekan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan menikmati akhir pekan dengan pergi ke bioskop dan menyaksikan film terbaik.

Setiap minggunya, banyak film baru yang tayang di bioskop, baik itu film luar negeri maupun Tanah Air. Jenisnya pun beragam, mulai dari horor, aksi, keluarga, hingga Bollywood.

Nah berikut ini rekomendasi film bioskop akhir pekan yang sayang untuk dilewatkan, mengutip laman CinemaXXI:

1. Mission Raniganj

Film pertama datang dari Bollywood. Sepertinya akhir-akhir ini, Bollywood kembali menampakkan taringnya di dunia perfilman. Setelah Jawan, kali ini ada film baru besutan sutradara Tinu Suresh Desai.

Film berjudul Mission Raniganj ini menceritakan keberanian seorang insinyur pertambangan dan seorang inspektur polisi yang bekerja sama untuk menyelamatkan 64 penambang yang terjebak di Raniganj Coalfields pada tahun 1989.

Film berdurasi 135 menit ini menampilkan akting para aktor yakni, Akhsay Kumar, Parineeti Chopra, Ravi Kishan, Rajesh Sharma, Gaurav Prateek, Khushboo Atre, dan Pawan Malhotra.

2. Bangsatnya Cinta Pertama

Film drama percintaan kali ini datang dari Tanah Air. Bangsatnya Cinta Pertama diperankan oleh Adinda Thomas, Elang El Gibrang, Rania Putrisari, dan Annette Edoarda.

Film berdurasi 97 menit ini menceritakan kisah Fraya (Adinda Thomas) yang hanya sibuk mengurus kafe kecilnya, hingga Tya (Rania Putrisari), sahabatnya, mengajak untuk pergi ke Belanda menyusul sahabat lain mereka, Dara (Annette Edoarda).

Disana, Fraya berjumpa dengan Elmar (Elang El Gibran), teman kampus Dara yang dikenal sebagai playboy misterius dan berhasil membuatnya jatuh cinta untuk pertama kali. Tapi ia harus diam-diam karena Tya secara terang-terangan menyukai Elmar. Belum lagi, ada rahasia tentang Elmar yang belum Fraya ketahui. Akankah cerita cinta pertama Fraya berakhir indah?

3. The Pilot

Bagi yang suka drama peperangan, tak ada salahnya Anda coba menonton film ini. The Pilot menceritakan tentang Daniel (Hugo Becker), seorang pilot drone Prancis yang bertugas di Mali, mendapati istri dan putrinya diculik oleh teroris. Mereka akan dieksekusi jika Daniel tidak menggagalkan penangkapan seorang kepala jaringan jihad, Coulibaly (Yombi Hermann), yang dilakukan oleh timnya.

Film berdurasi 87 menit ini diperankan oleh Hugo Becker, Eye Haidara, Kahina Carina, Grégory Fitoussi, Lalie Lanners, Jean-Baptiste Anoumon, Elisabeth Mbai Mbanzani, dan Sayyid El Alami.

4. The Exorcist: Believer

Bagi pencinta film horor, The Exorcist: Believer masih bisa Anda saksikan di layar bioskop di wilayah Jabodetabek. The Exorcist: Believer menceritakan sejak kematian istrinya 12 tahun lalu, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) membesarkan anaknya, Angela (Lidya Jewett) sendirian. Tragedi dimulai saat Angela dan temannya Katherine (Olivia O'Neill) hilang 3 hari di hutan. Pasca kejadian ini keduanya dirasuki oleh entitas setan misterius.

Victor berusaha menyelamatkan anaknya dengan mencari seseorang yang mengetahui akar masalah yang terjadi. Sosok Chris MacNeil (Ellen Burstyn) diyakini bisa menyelesaikannya. Siapakah Chris MacNeil dan bagaimana nasib kedua anak perempuan yang dirasuki? Film besutan Universal Pictures ini berdurasi 111 menit.

5. Petualangan Sherina 2

Bagi yang masih ingin bernostalgia dengan era 90-an, film Petualangan Sherina 2 masih bertengger di beberapa bioskop Jabodetabek. Film berdurasi 126 menit ini masih menceritakan persahabatan Sherina dengan Sadam yang sudah terpisah selama 23 tahun.

Keduanya bertemu kembali di Kalimantan untuk melepasliarkan orang utan. Reuni manis terhenti ketika anak orang utan bernama Sayu dicuri sekelompok orang.

Sherina dan Sadam harus berusaha menemukan kembali kebersamaan, demi menyelamatkan Sayu dan juga kelangsungan persahabatan mereka yang baru saja tumbuh kembali. Sebuah sekuel dari film legendaris, bernuansa musikal dengan sentuhan aksi petualangan.