Film The Exorcist: Believer Kuasai Box Office di AS

Los Angeles, Beritasatu.com – Film horor klasik yang kembali diangkat kisahnya, The Exorcist: Believer berhasil menguasai box office di Amerika pada akhir pekan kemarin. Film ini meraup US$ 27,2 juta dan bertengger di posisi puncak untuk perolehan dari penjualan tiketnya, pada Minggu (8/10/2023).

Pendapatan dari film produksi Universal Pictures dan Blumhouse Productions ini hampir mendekati biaya produksinya sebesar US$ 30 juta.

Namun hasil ini masih mengecewakan, mengingat kedua perusahaan hiburan ini telah mengeluarkan dana hingga US$ 400 juta pada tahun 2021 untuk hak atas pembuatan trilogi film yang baru.

Sementara itu, film pemuncak pekan lalu Paw Patrol: The Mighty Movie, berada di posisi kedua box office, dengan pendapatan US$ 11,8 juta. Total film anak-anak produksi Paramount Pictures ini telah menghasilkan US$ 38,9 juta setelah penayangan selama dua pekan.

Sekuel horor lainnya, Saw X produksi Lionsgate Films, dengan pendapatan US$ 8,2 juta, dan total telah menghasilkan US$ 32,6 juta setelah dua pekan tayang di bioskop.

Film-film horor menempati empat dari 10 film teratas box office, dan mereka mungkin akan terus mencatatkan angka tersebut seiring dengan semakin dekatnya perayaan Halloween.

“Sepertinya permintaan penonton terhadap genre horor tidak pernah berakhir,” kata Paul Dergarabedian, analis media senior untuk Comscore.

The Exorcist baru dirilis tepat sebelum peringatan 50 tahun film horor klasik aslinya, dan itu terjadi hanya dua bulan setelah kematian sutradara film aslinya, William Friedkin.

The Exorcist: Believer, disutradarai oleh David Gordon Green, yang telah membuat trilogi film Halloween. The Exorcist: Believer dibintangi oleh aktor Hamilton Leslie Odom Jr., dan Lidya Jewett sebagai putrinya yang berusia 13 tahun.

Film ini mendapat ulasan buruk, dan mendapat skor kritik hanya 23 persen di Rotten Tomatoes. Perilisan film The Exorcist juga sengaja dimajukan seminggu untuk menghindari persaingan dengan film konser akhir pekan depan, Taylor Swift: The Eras Tour.