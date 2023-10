Charlie Puth Pukau Fan Indonesia dalam Tur The Charlie Live Experience di Ancol

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi pop dan produser musik terkenal, Charlie Puth, kembali membuat penggemar di Indonesia berdecak kagum dalam rangkaian tur Asia bertajuk The Charlie Live Experience, yang diadakan di Ancol Beach City International Stadium pada Minggu (8/10/2023).

Charlie Puth, yang kali pertama menggelar konser di Indonesia dalam rangkaian "Voicenotes Tour" di ICE BSD City Tangerang Selatan pada tahun 2018, mengungkapkan rasa senangnya kembali ke Jakarta. "Apa kabar, Jakarta? Senang rasanya bisa kembali ke sini. Sudah lama ya, sekitar lima tahun lalu sejak saya menyapa kalian," ujarnya dengan antusias.

Penampilan Charlie Puth dimulai pada pukul 19.40 WIB dengan pembukaan yang enerjik lewat lagu Charlie Be Quiet! yang disusul oleh No More Drama dan Attention. Penyanyi yang telah meraih 4 kali nominasi Grammy ini tampil dengan penuh semangat dan berbalut kaus tanpa lengan putih serta celana bahan berwarna jingga persik.

Ancol Beach City International Stadium dipadati oleh ribuan penonton yang memberikan sambutan meriah kepada Charlie Puth. Penyanyi ini mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang hadir, meskipun tahu bahwa ada kemacetan di luar stadion.

Selama konser tersebut, Charlie Puth membawakan beberapa lagu andalannya seperti Left and Right, Boy, Loser, Dangerously, dan Done For Me, yang mengundang karaoke massal para penonton. Namun, lagu We Don't Talk Anymore menjadi salah satu yang paling disukai oleh penonton dan mendapat sorakan meriah.

Pada malam itu, Charlie Puth tidak hanya menampilkan lagu-lagu hit, tetapi juga memperlihatkan keahliannya dalam memainkan piano, synthesizer, dan keytar. Ia juga berbagi sorotan dengan empat orang rekan musisi pengiringnya di atas panggung.

Charlie Puth mengajak penonton untuk bersenang-senang dan bernyanyi sepanjang malam. Ia membawakan lagu-lagu seperti I Don't Think I Like Her, Cheating on You, dan That's Hilarious dengan sempurna. Konser ini diakhiri dengan lagu One Call Away, yang mendapatkan sambutan paling meriah di antara semua lagu yang dinyanyikan.

Sebelum meninggalkan panggung, Charlie Puth meminta persetujuan dari penonton untuk satu lagu terakhir, One Call Away, yang dinyanyikan bersama-sama dengan antusias oleh hampir semua penonton yang hadir.

Charlie Puth dan band akhirnya meninggalkan panggung setelah tampil penuh percaya diri selama lebih dari 80 menit. Konser ini ditutup dengan dua lagu pamungkas, See You Again dan Reprise, yang dipenuhi tata cahaya yang spektakuler dan hujan confetti berwarna-warni.

"Terima kasih, Jakarta! Sampai bertemu lagi lain waktu," teriak Charlie Puth sebelum menghilang di balik tirai, meninggalkan penggemar yang puas dengan penampilannya yang luar biasa di Ancol Beach City International Stadium.