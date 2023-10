5 Album Pertama Metallica Akan Dirilis Ulang Berbentuk Piringan Hitam

Jakarta, Beritasatu.com - Lima album studio pertama Metallica akan diterbitkan ulang di Inggris dan internasional dalam bentuk piringan hitam (vinil) edisi terbatas.

Kelima album tersebut, yakni Kill 'Em All (1983), Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986), ...And Justice for All (1988) dan The Black Album (1991). Semuanya akan dirilis ulang dalam bentuk piringan hitam mulai bulan November 2023.

Selain audio remaster terbaru, setiap pencetakan album Metallica akan disertai dengan kartu unduhan digital. Penerbitan ulang piringan hitam berwarna sebelumnya hanya tersedia di Amerika Utara.

Album Kill 'Em All menjadi yang pertama akan dirilis ulang, yakni tanggal 3 November 2023. Album debut terobosan Metallica ini akan dicetak pada vinil berwarna edisi terbatas yang menampilkan audio remaster tahun 2016.

Kedua, dilanjutkan rilis album Ride The Lightning pada 1 Desember 2023. Album kedua Metallica yangmeraih 6 kali platinum ini akan dicetak pada vinil berwarna edisi terbatas "Electric Blue" seberat 180 gram, yang menampilkan audio remaster tahun 2016.

Ketiga, album Master of Puppets akan dirilis pada 5 Januari 2024 dalam bentuk vinil berwarna edisi terbatas "Battery Brick" seberat 180 gram dengan menampilkan audio remaster 2017.

Keempat, giliran album ...And Justice for All dirilis ulang pada 2 Februari 2024. Menampilkan single hits One yang membuat band mendapatkan penghargaan Grammy pertama Metallica ini akan dirilis pada 2 Februari 2024 akan dicetak pada vinil berwarna edisi terbatas "Dyers Green" 180 g dengan menampilkan audio remaster 2018.

Terakhir, The Black Album yang akan dirilis ulang pada 1 Maret 2024 yang dicetak pada vinil berwarna edisi terbatas 'Some Blacker Marbled' seberat 180g, menampilkan audio remaster tahun 2021. Ini merupakan album Metallica pertama yang mencapai peringkat 1 di tangga lagu dan menjadi album band terlaris.