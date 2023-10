Setelah Saling Follow di IG, Tyas Mirasih Pamer Foto Bareng Son Suk Ku

Jakarta, Beritasatu.com - Belum lama ini publik dihebohkan dengan kedatangan aktor tampan So Suk Ku ke Bali. Bahkan pemain drama My Liberation Notes ini diketahui mengikuti akun Instagram Tyas Mirasih.

Sontak saja ini membuat netizen dan fan Son Suk Ku di Tanah Air menjadi gaduh. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa aktor tersebut mengikuti akun artis Indonesia.

Setelah ditelusuri, rupanya keduanya bertemu saat berada di Bali. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Tyas Mirasih tampil mengenakan tank top berwarna cokelat dan celana jeans pendek. Dia terlihat berdiri begitu dekat dengan Son Suk Ku yang mengenakan pakaian kasual, kaos putih, dan celana warna krem. Keduanya terlihat sangat akrab, bahkan Son Suk Ku tanpa canggung merangkul Tyas Mirasih.

Yang menarik, di sebelah kanan Son Suk Ku ada suami tercinta Tyas Mirasih, Tengku Tezi. Tengku Tezi tampil memukau dengan celana pendek putih dan kaos hitam, tidak kalah menawan dari sang bintang Korea.

Momen ini membuat banyak netizen Indonesia merasa iri dan menginginkan berada di posisi Tyas Mirasih.

"Surround yourself with good people, and let the meaningful connections unfold. Gomawo yo~ @sonsukku. Hope you enjoy Bali and have fun in Spore!," tulis Tyas.

"Ngiri banyak banyak," tulis akun @sslvntrsd_

"Udah feeling dari awal pasti ka tyas ketemu sama son sukku oppa. Soalnya dia acara psick univ, son sukku bilang dia hanya follow ig orang yg pernah dia temui.. chukaee ka tyas bikin ngiri fans sonsukku oppa se indonesia," tulis akun @cutiechiro911.

"duh Mba Tyas beruntung syekalii. Hokinya kepake juga mba," tulis akun @trirukminy29.