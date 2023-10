Bebas dari Penjara, Ammar Zoni Langsung Jemput Air Rumi di Sekolah

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Ammar Zoni akhirnya bisa bernapas lega setelah menghabiskan 7 bulan dalam penjara. Kabar bahagia ini disusul oleh momen haru saat Ammar menjemput putranya yang pertama, Air Rumi, di sekolah setelah bebas.

Kebebasan Ammar menjadi sorotan setelah dirinya keluar dari penjara. Langkah pertamanya adalah menuju sekolah untuk bertemu dengan sang putra. Momen bahagia ini tidak hanya disaksikan oleh Ammar dan Air Rumi, tetapi juga oleh Aditya Zoni, adik kandung Ammar, yang membagikan momen tersebut melalui Instagram Stories pribadinya.

Aditya Zoni mengunggah foto mereka dengan caption yang menggambarkan rasa bahagia, "It's good to be back." Dalam foto tersebut, Ammar terlihat berjalan kaki menuju putranya. Setelah beberapa langkah, Ammar berjongkok dengan senyum bahagia di wajahnya saat Air Rumi berlari ke arahnya.

Keduanya saling berpelukan, melepaskan kerinduan yang telah terbendung selama beberapa bulan saat Ammar berada di balik jeruji besi. Setelah momen pelukan yang penuh kasih sayang itu, Ammar mencium putranya yang tersenyum manis ke arah kamera.

"Daddy benar kan (Daddy jemput)?" kata Ammar dalam video yang mengiringi momen tersebut.

Seperti yang diketahui, Ammar Zoni harus menjalani masa tahanan selama 7 bulan akibat terseret dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kebebasannya adalah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga dan para penggemarnya. Momen bersejarah ini menjadi bukti bahwa Ammar Zoni siap untuk melanjutkan hidupnya dengan tulus dan penuh kasih bersama keluarganya setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya.