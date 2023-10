Lirik Lagu Just Us dari James Arthur dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com - James Arthur mengeluarkan lagu baru berjudul Just Us. Setelah beberapa kali sempat menggoda lagu tersebut di media sosial, lagu ini telah rilis di YouTube resminya.

Lagu Just Us bercerita tentang seseorang yang berbuat salah pada pasangannya dan ia pun menyesalinya. Lagu ini juga mengingatkan pendengar tentang pentingnya memiliki cinta yang tulus. Berikut lirik lagu Just Us dari James Arthur dan terjemahannya.

Lirik Just Us oleh James Arthur dan Terjemahan

I can't stand being the cause of the tears on your cheek

There's a lump in my throat, and it won't let me speak

You've been asking to talk

I've been putting it off

'Cause I'm scared of letting you win on the lies that I keep

ADVERTISEMENT

And I know the life I've been chasing

Is a waste of time

And I don't wanna say it

But I've been out of control

And I'm ready to face it

Baby, once and for all

I'm so tired of running

I'm sick of letting you down

It's been a lonely road but it's all over now (But it's all over now)

It's just us from here on now

BACA JUGA Lirik Lagu Ada dari Lyodra dan Afgan Kisahkan Kerinduan Belahan Jiwa yang Jauh

And I hear people talk about love just for something to say

And, in this modern world, you can live and then die in a day

It's a shock to the heart

We get lost in the dark, but

Unconditional love is a light that never fades

And I know the life I've been chasing

Is a waste of time

And I don't wanna say it

But I've been out of control

And I'm ready to face it

Baby, once and for all

I'm so tired of running

I'm sick of letting you down

It's been a lonely road but it's all over now

It's just us from here on—

'Cause you know that I know it's always been you

Always you

And I don't wanna say it

But I've been out of control

And I'm ready to face it

Baby, once and for all

I'm so tired of running (Running)

I'm sick of letting you down (Letting you down)

It's been a lonely road but it's all over now (Ooh-ooh, ooh-ooh)

It's just us from here on now, woah-oh

It's just us from here on now

Mm, from here on now

Mm-mm

Terjemahan Lagu Just Us

Aku tidak tahan menjadi penyebab air mata di pipimu

Tenggorokanku terasa tercekat, dan aku tidak bisa bicara

Kamu telah meminta untuk bicara

Aku telah menundanya

Karena aku takut membiarkanmu menang atas kebohongan yang kusimpan

Dan aku tahu kehidupan yang aku kejar

Hanya membuang-buang waktu

Dan aku tak ingin mengatakannya

Tapi aku sudah lepas kendali

Dan aku siap menghadapinya

Sayang, sekali dan untuk selamanya

Aku sangat lelah berlari

Aku muak mengecewakanmu

Ini adalah jalan yang sepi tapi sekarang semuanya sudah berakhir (Tapi semuanya sudah berakhir sekarang)

Hanya kita mulai saat ini

Dan aku mendengar orang berbicara tentang cinta hanya untuk sekedar ingin mengatakan sesuatu

BACA JUGA Lirik Lagu Berona oleh Rizky Febian Kisahkan Seseorang yang Dimabuk Asmara

Dan, di dunia modern ini, kamu bisa hidup dan kemudian mati dalam sehari

Ini mengejutkan hati

Kita tersesat dalam kegelapan, tapi

Cinta tanpa syarat adalah cahaya yang tidak pernah pudar

Dan aku tahu kehidupan yang aku kejar

Hanya membuang-buang waktu

Dan aku tak ingin mengatakannya

Tapi aku sudah lepas kendali

Dan aku siap menghadapinya

Sayang, sekali dan untuk selamanya

Aku sangat lelah berlari

Aku muak mengecewakanmu

Ini adalah jalan yang sepi tapi sekarang semuanya sudah berakhir

Hanya kita mulai saat ini

Dan aku tidak ingin mengatakannya

Tapi aku sudah lepas kendali

Dan aku siap menghadapinya

Sayang, sekali dan untuk selamanya

Aku sangat lelah berlari (Berlari)

Aku muak mengecewakanmu (Mengecewakanmu )

Ini adalah jalan yang sepi tapi sekarang semuanya sudah berakhir (Ooh-ooh, ooh-ooh)

Mulai saat ini hanya tinggal kita, woah-oh

Hanya kita mulai saat ini

Mm, mulai saat ini

Mm-mm