One Piece Exhibition Jakarta Siap Hadir November 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Pencinta One Piece, siap-siap menghadiri event yang satu ini. Event megah yang dinanti-nanti, yaitu One Piece Exhibition Jakarta, telah resmi dikonfirmasi.

Para penggemar One Piece baru-baru ini telah diberikan berbagai kebahagiaan. Sebelumnya, para Nakama (kru One Piece) telah merasa sangat antusias dengan hadirnya event Screening One Piece Live Action yang diselenggarakan oleh Netflix, yang bahkan menyediakan replika kapal Going Merry.

BACA JUGA Blue Lock Jadi Manga Paling Laku Kalahkan Jujutsu Kaisen dan One Piece

Kini, ada kabar baik lainnya, yaitu One Piece Asia Tour Exhibition akan hadir di Jakarta. Sebelumnya, event spektakuler ini telah sukses diselenggarakan di Malaysia dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara.

ADVERTISEMENT

Setelah sukses meramaikan Malaysia, kini giliran Indonesia untuk merasakan kegembiraan yang sama. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @jktgo, pameran One Piece ini akan dimulai pada tanggal 8 November 2023 dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2024. Lokasi penyelenggaraan pameran ini berada di Mall of Indonesia Jakarta.

Namun, perlu diingat bahwa acara ini tidak gratis, dan para pengunjung diharuskan membeli tiket untuk mengaksesnya. Saat ini, detail harga tiket belum diumumkan oleh pihak penyelenggara.

BACA JUGA Bocoran One Piece Live Action Season 2, Kru Produksi Sebut Chopper Tidak Full CGI

"CONFIRM @onepieceasiatour akan di @mallofindonesia dari 8 November 2023 – 7 January 2024. Harga tiket masih TBA guys! Siapa yang akan datang?" tulis akun @jktgo Selasa (10/10/2023).

Dengan adanya konfirmasi mengenai One Piece Exhibition Jakarta, para netizen pun langsung bersemangat dan bereaksi dengan antusias. Banyak dari mereka yang tidak sabar akan event tersebut. Tak hanya itu, sebagian juga menyatakan siap mengeluarkan uang berapa pun demi menyaksikan Luffy dan kawan-kawan.