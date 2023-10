Lirik Lagu No More Drama oleh Charlie Puth dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu No More Drama yang dinyanyikan Charlie Puth, mengisahkan tentang seseorang yang merasa perpisahan menjadi sebuah berkah.

Hal ini karena tidak ada lagi drama dalam hidupnya dan merasa hidup menjadi lebih baik tanpa kekasihnya. Lagu No More Drama merupakan lagu ke-12 Charlie Puth dalam album yang berjudul CHARLIE, dan dirilis pada 07 Oktober 2022. Berikut lirik lagu No More Drama dari Charlie Puth.

Lirik Lagu No More Drama dari Charlie Puth dan Terjemahan

Oh, I got no more drama in my life

And it's such a blessing

I'm so glad I finally realized

I'm better without you

I got no more drama in my life

And it's been amazing

I'm so glad I finally realized

I'm better without you

Took a year before I recognized (Recognized)

That our love had already died (Already died)

Baby, I was down bad, I was down bad

Now I'm healing (Yeah)

Some nights, you would stay here (Stay here)

Some nights, you would disappear

Now I'll never go back, never go back

To that feeling

(Pre-Chorus)

Baby, I ain't even wondering

About evеrything we could've been

Ever sincе you looked me in my eyes, turned around

And said goodbye

Oh, I got no more drama in my life

And it's such a blessing

I'm so glad I finally realized

I'm better without you

I got no more drama in my life (Oh-oh)

And it's been amazing

I'm so glad I finally realized (Yeah)

I'm better without you

You start fights while we're up late (Up late)

Use your lips to manipulate (Manipulate, uh)

Baby, how'd you do that? How'd you do that?

Make me need it (Listen)

Some nights, you were "Baby" (Baby)

Some nights, it was crazy (Oh)

Now I'll never go back, never go back

To that feeling

Baby, I ain't even wondering

About everything we could've been

Ever since you looked me in my eyes, turned around (Yeah)

And said goodbye (Hey)

Oh, I got no more drama in my life (Oh-oh)

And it's such a blessing

I'm so glad I finally realized (Yeah)

I'm better without you

I got no more drama in my life (Drama in my life)

And it's been amazing

I'm so glad I finally realized

I'm better without you

Oh-oh

Alone, mm-mm

Terjemahan Lagu No More Drama oleh Charlie Puth

Oh, aku tidak punya drama lagi dalam hidupku

Dan itu merupakan sebuah berkah

Aku sangat senang akhirnya aku menyadarinya

Aku lebih baik tanpamu

Aku tidak punya drama lagi dalam hidupku

Dan itu sungguh luar biasa

Aku sangat senang akhirnya aku menyadarinya

Aku lebih baik tanpamu

Butuh waktu setahun sebelum saya mengenali (Diakui)

Bahwa cinta kita sudah mati (Sudah mati)

Sayang, aku terpuruk, aku terpuruk

Sekarang aku sedang dalam masa penyembuhan (Ya)

Suatu malam, kamu akan tinggal di sini (Tetap di sini)

Suatu malam, kamu akan menghilang

Sekarang saya tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah kembali

Untuk perasaan itu

Sayang, aku bahkan tidak bertanya-tanya

Tentang semua yang kami bisa

Sejak kamu menatap mataku, berbalik

Dan mengucapkan selamat tinggal

Oh, aku tidak punya drama lagi dalam hidupku

Dan itu merupakan sebuah berkah

Aku sangat senang akhirnya aku menyadarinya

Aku lebih baik tanpamu

Aku tidak punya drama lagi dalam hidupku (Oh-oh)

Dan itu sungguh luar biasa

Aku sangat senang akhirnya aku menyadarinya (Ya)

Aku lebih baik tanpamu

Kau memulai perkelahian saat kita terlambat (Terlambat)

Gunakan bibirmu untuk memanipulasi (Memanipulasi, uh)

Sayang, bagaimana kamu melakukan itu? Bagaimana kamu melakukan itu?

Buat aku membutuhkannya (Dengarkan)

Suatu malam, kamu adalah "Baby" (Baby)

Beberapa malam, itu gila (Oh)

Sekarang saya tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah kembali

Untuk perasaan itu

Sayang, aku bahkan tidak bertanya-tanya

Tentang segala hal yang bisa kita lakukan

Sejak kau menatap mataku, berbalik (Ya)

Dan mengucapkan selamat tinggal (Hei)

Oh, aku tidak punya drama lagi dalam hidupku (Oh-oh)

Dan itu merupakan sebuah berkah

Aku sangat senang akhirnya aku menyadarinya (Ya)

Aku lebih baik tanpamu

Aku tidak punya lagi drama dalam hidupku (Drama dalam hidupku)

Dan itu sungguh luar biasa

Aku sangat senang akhirnya aku menyadarinya

Aku lebih baik tanpamu

Oh-oh

Sendirian, mm-mm