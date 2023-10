Review Film Saw X: Tobin Bell Memukau Nostalgia Permainan Sadis ala Jigsaw

Serial film Saw telah lama menjadi salah satu ikon di dunia film horor. Film kesepuluh dalam waralaba ini, Saw X yang tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (11/10/2023), menyuguhkan nostalgia yang mencekam, yang menghidupkan kembali sensasi penyiksaan sadis ala Jigsaw.

Hampir 20 tahun sejak film pertama Saw (2004), banyak yang merasa kejenuhan telah melanda seri ini, khususnya setelah kekecewaan pada tiga film sebelumnya. Namun, film kesepuluh ini berhasil memberikan nuansa segar yang memikat sekaligus mengejutkan para penggemar setia, sekaligus mengembalikan serial ini ke elemen yang membuat Saw begitu menarik: penyiksaan, karakter-karakter ikonik, twist yang mengejutkan, --dan yang terpenting-- motif dari sang pembunuh Jigsaw.

Saw X secara kronologi berada di antara film pertama dan kedua. Penonton kembali diajak ke awal Jigsaw yang kembali diperankan Tobin Bell, memulai terornya dengan melakukan percobaan kepada manusia-manusia yang dianggapnya perlu diajari tentang cara menghargai hidup.

Saw X memberikan narasi yang baik, dengan karakterisasi Jigsaw yang kuat dan twist yang sangat menarik. Naskah karya Josh Stolberg dan Peter Goldfinger melaju dengan cukup lambat menuju inti cerita yang penuh kejutan.

Tobin Bell, aktor yang memerankan Jigsaw, menghadirkan penampilan yang luar biasa dalam film ini. Ia tidak hanya berperan sebagai pembuat perangkap ulung, tetapi juga sebagai John Kramer, seorang insinyur sipil pensiunan yang divonis kanker dan akan segera meninggal. Dalam film ini, Jigsaw bukan antagonis melainkan protagonis atau lebih tepatnya sebagai antihero.

Saw X (2023).

Saw X mengambil latar waktu di antara tahun 2004 dan 2005, kala Kramer yang sekarat, pergi ke Meksiko untuk mencari perawatan medis eksperimental yang konon bisa menyelamatkannya dari kanker otak. Namun, perjalanan ini tidak berjalan semulus yang diharapkan. Dokter yang menawarkan harapan palsu ternyata adalah penipu. Kramer merasa dikhianati, membuatnya tidak hanya berjuang demi hidupnya, tetapi juga untuk membalaskan dendamnya kepada para penipu ini.

Lewat Saw X, penonton diajak melihat sisi lain motivasi dari Jigsaw. Film ini membuka sudut pandang baru terhadap karakter ini dan memberikan dimensi baru yang mendalam. Penonton diajak melihat perangkap bukan sekadar alat penyiksaan, melainkan media edukasi untuk orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dan tidak menghargai hidup orang lain. Pertunjukan perangkap dalam Saw X adalah salah satu elemen yang paling mengesankan dan kreatif.

Para karakter lainnya juga memainkan peran penting dalam cerita ini. Shawnee Smith kembali sebagai Amanda, seorang murid Jigsaw yang kelak meneruskan aksi gilanya. Synnove Macody Lund membawa karakter Cecilia Pederson, seorang penipu tanpa belas kasihan, dengan penuh keanggunan. Sekelompok aktor Latin juga tampil memukau dalam peran para pengikut Cecilia. Mereka berhasil menunjukkan karakter yang lebih dari sekadar ketakutan dan penderitaan.

Sutradara Kevin Greutert yang sebelumnya menjadi editor, sutradara hingga produser eksekutif di film-film Saw sebelumnya tahu persis apa yang membuat waralaba ini berfungsi dengan baik. Dia memahami ketegangan dan twist yang harus hadir dalam Saw X, dan berhasil mengeksekusinya dengan baik. Film ini juga memiliki satu post credit-scene yang menampilkan karakter yang tak asing lagi bagi para penggemar setia waralaba Saw.

Saw X menghadirkan pengalaman horor yang mendebarkan dan sangat memuaskan. Tentunya film ini memang tidak cocok untuk mereka yang mudah merasa jijik dengan darah dan kesadisan, tetapi akan dinikmati oleh mereka penggemar waralaba ini, yang menjadikan Saw X sebagai film terbaik setelah Saw pertama.

Judul Film : Saw X

Genre : Horor

Sutradara : Kevin Greutert

Skenario : Peter Goldfinger, Josh Stolberg

Pemain : Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnove Macody Lund, Steven Brand, Renata Vaca, Michael Beach

Durasi : 118 menit

Produksi: Twisted Pictures