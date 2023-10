Profil Victoria Beckham yang Ngaku Kelas Pekerja Ternyata Seorang Jutawan

Jakarta, Beritasatu.com - Victoria Beckham tengah menjadi perbincangan publik sejak film dokumenter sang suami David Beckham tayang di Netflix. Sosoknya banyak menarik perhatian karena mengaku berasal dari keluarga kelas pekerja atau kelas menengah ke bawah.

Lahir pada 17 April 1974 di Harlow, Essex, Inggris, pemilik nama asli Victoria Caroline Adams Beckham merupakan seorang penyanyi dan perancang busana yang memperoleh ketenaran sejak pertengahan 1990-an. Victoria juga pernah belajar tari dan modeling di Laine Theatre Arts di Epsom, Surrey.

Karier Victoria Beckham dimulai pada awal 1990-an ketika bergabung dengan grup musik fenomenal Spice Girls. Dia dijuluki sebagai "Posh Spice" oleh majalah musik pop Inggris, Top of the Pops edisi Juli 1996 dan menjadi salah satu ikon pop yang paling dikenal pada masa itu.

Spice Girls merilis merilis album debutnya Spice dengan single-nya yang menjadi populer "Wannabe" pada 1996. Album tersebut berhasil terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia.

Pada 1997, Spice Girls kembali merilis album kedua Spiceworld, dan muncul di Spice World: The Movie. Mereka mengeluarkan album ketiga Forever yang dirilis pada 2000. Namun, grup tersebut dibubarkan pada tahun berikutnya.

Nama Victoria Beckham semakin dikenal saat memulai hubungan dengan David pada 1997. Pada saat itu, David masih menjadi pemain sepak bola untuk klub Manchester United. Pertemuan mereka terjadi di ruang tunggu bandara saat keduanya sedang dalam penerbangan yang sama.

Setelah pertemuan tersebut, keduanya mulai berkencan dan memiliki seorang putra bernama Brooklyn pada Maret 1999. Keduanya baru menikah 4 Juli 1999 dengan mengadakan upacara mewah di sebuah kastil di luar Dublin.

Setelah menikah, Victoria Beckham dan David Beckham kemudian memiliki dua putra yang bernama Romeo dan Cruz, serta seorang putri, yaitu Harper. Sejak awal pernikahan, keluarga ini langsung menjadi sorotan media dan publik.

Victoria Beckham juga pernah merilis album solonya, yaitu Out Of Your Mind dan Not Such An Innocent Girl. Dia juga meluncurkan autobiografinya yang berjudul Learning to Fly pada 2001. Meski albumnya tidak sukses, tetapi autobiografinya menjadi best seller di Inggris.

Tak sampai di sana, Victoria Beckham juga pernah membintangi sejumlah film dokumenter televisi, termasuk Being Victoria Beckham (2002), The Real Beckhams (2003), dan enam episode Victoria Beckham: Coming to America (2007).

Victoria Beckham pertama kali terjun ke dunia fesyen pada 2004 dengan merancang jeans untuk Rock & Republic. Tiga tahun kemudian Victoria merancang merek denimnya sendiri dVb Style, dan mengeluarkan serangkaian kacamata hitam serta parfum miliknya sendiri Intimately Beckham, yang dirilis di Inggris dan Amerika.

Wanita berusia 49 tahun ini kemudian memperluas bisnis fesyen dengan meluncurkan koleksi gaun, tas, dan produk kecantikan. Dia juga mencoba dunia modeling dengan tampil di peragaan busana serta iklan. Victoria Beckham juga menulis buku That Extra Half an Inch: Hair, Heels, and Everything in Between (2006).

Bisnis gabungan fesyen, kosmetik, dan parfum milik Victoria Beckham pada 2021, diperkirakan menghasilkan lebih dari US$ 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun. Untuk bisnis fesyennya sendiri pada akhir 2022, Victoria menghasilkan US$ 71 atau setara Rp 1,1 triliun. Dia juga mendapatkan penghasilan dari dunia modeling, penjualan buku, dan kolaborasi brandnya dengan merek terkenal.