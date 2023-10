Sosok Veteran Muncul di Post-Credit Scene Saw X, Siapa Dia?

Jakarta, Beritasatu.com - Saw X (2023) mulai tayang di bioskop Indonesia sejak Rabu (11/10/2023). Ini merupakan film kesepuluh dari serial Saw, yang menandakan kembalinya Jigsaw dalam menyebar teror dengan jebakan sadis yang mematikan.

Mengambil latar waktu antara Saw (2004) dan Saw II (2005), film ini menceritakan kisah John Kramer alias Jigsaw (kembali diperankan oleh Tobin Bell) di awal-awal kiprahnya sebagai pembunuh misterius. Apa yang membedakan Saw X dengan film-film sebelumnya ialah film berdurasi 118 menit ini lebih mengangkat sisi emosional dari John Kramer, sekaligus mengungkap motivasinya sebagai "pelatih kehidupan" bagi jiwa-jiwa manusia yang tidak menghargai hidupnya dan orang lain.

Lantas, apakah Saw X memiliki post-credit scene? Diketahui, tradisi menyematkan adegan tambahan setelah kredit film atau post-credit scene, belakangan memang menjadi kebiasaan tersendiri bagi film-film Hollywood.

Beritasatu.com dapat mengonfirmasi bahwa Saw X memiliki satu post-credit scene, atau lebih tepatnya sebagai mid-credit scene. Tak ada adegan tambahan lainnya setelah mid-credit scene ini.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA Review Film Saw X: Tobin Bell Memukau Nostalgia Permainan Sadis ala Jigsaw

Ada sosok yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar serial Saw, khususnya mereka yang sudah menonton sembilan film sebelumnya. Siapakah dia?

Sekadar mengingatkan, bagian berikutnya dalam tulisan ini mengandung bocoran (spoiler) dari Saw X. Pembaca disarankan menonton film ini terlebih dahulu.