Lirik Lagu Rain On Me dari Lady Gaga Feat Ariana Grande dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Rain On Me yang dinyanyikan oleh Lady Gaga dan Ariana Grande ini, dirilis pada Mei 2020 dalam album Chromatica Lady Gaga.

Lagu Rain On Me menceritakan bagaimana perjalanan hidup seseorang yang sedang diterpa kesulitan hingga menemukan kebahagiaan setelahnya. Berikut lirik lagu Rain On Me yang dinyanyikan oleh Lady Gaga feat Ariana Grande dan terjemahannya.

(Lady Gaga)

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothin' at all

It's comin' down on me

Water like misery

It's comin' down on me

I'm ready, rain on me

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

(Lady Gaga and Ariana Grande)

Rain on me

Mm, oh yeah, baby

Rain on me

(Ariana Grande)

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah

(Pre-Chorus: Ariana Grande and Lady Gaga)

I can feel it on my skin (It's comin' down on me)

Teardrops on my face (Water like misery)

Let it wash away my sins (It's comin' down on me)

Let it wash away, yeah-yeah

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain (Rain) on (On) me

Rain on me

Rain on me

Oh yeah, yeah

Rain on me, ooh, yeah

Rain on me

Rain on me, ooh

Hands up to the sky

I'll be your galaxy

I'm about to fly

Rain on me, tsunami

Hands up to the sky

I'll be your galaxy

I'm about to fly

Rain on me (Rain on me)

I'd rather be dry, but at least I'm alive (Rain on me)

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain (Rain on me)

I'd rather be dry, but at least I'm alive (At least I'm alive)

Rain on me, rain, rain (Rain on me, baby)

Rain on me (Rain on me)

(Lady Gaga)

I hear the thunder comin' down

Won't you rain on me? Eh, eh, yeah

Rain on, woo

I hear the thunder comin' down

Won't you rain on me? Eh, eh, yeah

Rain on me

Terjemahan Lagu Rain On Me oleh Lady Gaga feat Ariana Grande

(Lady Gaga)

Aku tidak meminta tumpangan gratis

Saya hanya meminta Anda untuk menunjukkan waktu yang menyenangkan yang sebenarnya

Saya tidak pernah menanyakan curah hujan

Setidaknya aku muncul, kamu tidak menunjukkan apa pun padaku

(Lady Gaga)

Ini terjadi pada saya

Kesengsaraan seperti air

Itu akan menimpaku

Aku siap, hujani aku

(Lady Gaga)

Aku lebih suka kering, tapi setidaknya aku masih hidup

Hujan di atasku, hujan, hujan

Hujan di atasku, hujan, hujan

Aku lebih suka kering, tapi setidaknya aku masih hidup

Hujan di atasku, hujan, hujan

Hujan pada saya

(Lady Gaga dan Ariana Grande)

Hujan pada saya

Mm, oh ya, sayang

Hujan pada saya

(Ariana Grande)

Hidup di dunia di mana tidak ada orang yang tidak bersalah

Oh, tapi setidaknya kita mencobanya, mm

Aku harus menjalani kebenaranku, bukan menyimpannya dalam botol

Jadi aku tidak kehilangan akal, sayang, ya

(Pra-Chorus: Ariana Grande dan Lady Gaga)

Aku bisa merasakannya di kulitku (Itu menimpaku)

Tetesan air mata di wajahku (Air seperti kesengsaraan)

Biarkan itu menghapus dosa-dosaku (Itu menimpaku)

Biarkan saja, ya-ya

Aku lebih suka kering, tapi setidaknya aku masih hidup

Hujan di atasku, hujan, hujan

Hujan di atasku, hujan, hujan

Aku lebih suka kering, tapi setidaknya aku masih hidup

Hujan di atasku, hujan, hujan

Hujan (Hujan) di (Pada) saya

Hujan pada saya

Hujan pada saya

Oh ya, ya

Hujanlah padaku, ooh, ya

Hujan pada saya

Hujanlah padaku, ooh

Angkat tangan ke langit

Aku akan menjadi galaksimu

Aku akan terbang

Hujan menimpaku, tsunami

Angkat tangan ke langit

Aku akan menjadi galaksimu

Aku akan terbang

Hujan menimpaku (Hujan menimpaku)

Aku lebih suka kering, tapi setidaknya aku hidup (Hujan menimpaku)

Hujan di atasku, hujan, hujan

Hujan di atasku, hujan, hujan (Hujan di atasku)

Aku lebih suka kering, tapi setidaknya aku hidup (Setidaknya aku hidup)

Hujan di atasku, hujan, hujan (Hujan di atasku, sayang)

Hujan menimpaku (Hujan menimpaku)

(Lady Gaga)

Aku mendengar guntur turun

Maukah kamu menghujaniku? Eh, eh, ya

Hujan turun, woo

Aku mendengar guntur turun

Maukah kamu menghujaniku? Eh, eh, ya

Hujan pada saya