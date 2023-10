Jennifer Coppen dan Dali Wassink Resmi Menikah

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Jennifer Coppen dan Dali Wassink. Keduanya saat ini resmi menjadi sepasang suami istri setelah kelahiran anak pertama mereka.

Menikah pada Selasa (10/10/2023) lalu, namun keduanya baru membagikan kabar bahagia ini melalui akun Instagram pada Rabu (11/10/2023) kemarin.

Dalam acara pernikahan yang sangat berkesan ini, Jennifer tampil memukau dalam balutan gaun pengantin tanpa bahu berwarna putih. Rambutnya yang rapi digelung dengan anggun di belakang kepalanya, memberikan tampilan wajah cantiknya secara menyeluruh.

Sementara itu, mempelai pria, Dali Wassink, terlihat memesona dengan mengenakan setelan kemeja putih yang dipadukan dengan jas beige dan celana bahan berwarna beige.

Keduanya terlihat sangat bahagia sepanjang acara pernikahan mereka. Dalam momen sakral ijab kabul, Jennifer dipandu oleh sang ayah ke meja akad nikah. Saat ijab kabul dimulai, keduanya menunjukkan wajah serius yang mencerminkan keseriusan dan kekhusyukan mereka dalam mengikuti prosesi pernikahan tersebut.

Setelah upacara akad nikah, acara dilanjutkan dengan pertukaran cincin, yang selalu menjadi momen yang dinantikan dalam pernikahan. Kemudian, suasana menjadi semakin manis saat Jennifer dan Dali saling berciuman mesra, memperlihatkan keintiman dan kasih sayang mereka.

Namun, momen manis ini tidak hanya tercermin dalam foto-foto pernikahan mereka. Jennifer juga menyampaikan perasaannya dalam caption Instagram pribadinya dengan kata-kata yang sangat menyentuh.

"I choose you again and again at the start and finish of every single day no matter the season no matter the age (Aku memilihmu lagi dan lagi sejak awal hingga akhir setiap hari, tidak peduli musim atau usia)," tulisnya.

"I choose you to struggle and succeed with, to fight and wake up with, to love and grow old with. I choose you to always be by my side (Aku memilihmu untuk berjuang dan sukses bersama, untuk berjuang dan bangun bersama, untuk mencintai dan menua bersama, aku memilihmu untuk selalu berada di sampingku)," tambahnya.

Kebahagiaan pasangan ini turut dirasakan oleh banyak netizen, yang memberikan ucapan selamat kepada Jennifer dan Dali melalui media sosial mereka.

"Congratulations love," tulis Syifa Hadju.

"So happy for u guys," tulis Baila Fauri.