5 Resep Makanan Pengganti Nasi yang Lezat dan Sehat

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini merupakan respons dari melonjaknya harga beras di pasaran Indonesia.

Melonjaknya harga beras disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menipisnya persediaan beras dalam negeri, berakhir masa panen, dan dampak badai El Nino yang menyebabkan penurunan produksi beras di dalam negeri.

Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergantung pada nasi, sebagai asupan karbohidrat. Selain beras, asupan karbohidrat juga bisa dipenuhi dengan mengonsumsi komoditas pangan lainnya, seperti singkong, umbi-umbian, jagung, dan sorgum.

Opsi pangan di atas dinilai lebih sehat dari nasi putih. Pasalnya, mengonsumsi nasi putih berpotensi menaikkan kadar gula darah yang memicu penyakit diabetes. Berikut resep makanan pengganti nasi putih lezat dan beragam.

Resep Pengganti Nasi Putih

Mashed Potato Cheese

Mashed potato cheese adalah hidangan yang terdiri dari kentang yang direbus dan dihaluskan, kemudian dicampur dengan keju dan susu. Kentang yang dihaluskan ini sering disebut mashed potato atau puree kentang. Penambahan keju di dalam hidangan ini akan memberikan rasa gurih dan tekstur creamy.

Bahan:

3 buah kentang

100 ml susu cair

50 gram keju cheddar

garam dan lada

Cara membuat:

1. Kupas semua kentang, cuci bersih, potong-potong dadu, dan kukus hingga empuk.

2. Setelah empuk, angkat, selagi kentang masih panas lumatkan bersama keju yang sudah diparut, garam, lada bubuk secukupnya, dan sisihkan sebentar.

3. Tuangkan sedikit demi sedikit susu ke dalam kentang yang sudah dilumatkan tadi.Terakhir tes rasa, jika sudah pas, mashed potato cheese siap dihidangkan.

Salad Sorgum

Salad sorgum adalah hidangan salad yang menggunakan biji sorgum sebagai bahan utamanya. Sorgum adalah jenis biji-bijian yang berasal dari tanaman sorgum. Biji sorgum ini sering digunakan dalam masakan sebagai alternatif sehat untuk sumber karbohidrat yang lebih umum seperti nasi atau pasta.

Bahan:

45 gram sorgum

150 ml air

Tempe (secukupnya)

2 sendok makan kecap manis

Garam (secukupnya)

1 sendok makan bawang putih bubuk

2 lembar daun selada

Tomat

Paprika

Alpukat

Mayonaise

Bubuk kari

Bawang bombai

Lada

Tortilla wrap ukuran besar

Cara membuat:

1. Rebus sorgum hingga lunak, sisihkan.

2. Iris-iris tempe menjadi beberapa potong. Lalu, marinasi dengan kecap, garam, lada, dan bawang putih bubuk.

3. Setelah dimarinasi, goreng tempe hingga matang.

4. Campurkan mayones dengan bubuk kari, aduk hingga tercampur rata.

5. Siapkan tortilla wrap, letakkan sorgum dan olesi dengan saus mayones, tambahkan tempe yang sudah digoreng, paprika, alpukat, bawang bombai, tomat. Kemudian, gulung. Salad sorgum siap disajikan.

Pochero

Pochero adalah hidangan yang berasal dari Filipina, sering kali dianggap sebagai variasi dari hidangan Spanyol yang disebut cocido. Hidangan pochero sangat beragam dan dapat memiliki beberapa varian. Pochero umumnya terdiri dari daging yang dimasak dengan sayuran dan biasanya disajikan bersama saus tomat.

Bahan:

Bawang bombai

1 buah kentang kupas

1 tomat berukuran besar

1 ekor ayam, potong menjadi 10 bagian

2 sendok makan kecap asin

1 kaleng pasta tomat

300 ml air

1 sendok teh gula pasir

5 biji pisang matang

10 batang baby buncis

1 ikat pakcoy

Cara membuat:

1. Tumis bawang bombai dan tomat hingga layu.

2. Masukkan potongan ayam. Tambahkan kecap asin, air, pasta tomat, dan gula pasir secukupnya.

3. Masak ayam hingga matang. Masukkan pisang dan kentang. Aduk rata, biarkan ayam dan kentang matang hingga bumbu meresap.

4. Rebus air hingga mendidih di panci tertutup.

5. Setelah mendidih, matikan api. Masukkan buncis dan pakcoy yang sudah dibersihkan, tutup panci. Rendam buncis 5 menit, dan pakcoy 2 menit, lalu angkat.

6. Susun sayuran di piring besar, tuangkan potongan ayam, kentang, dan pisang serta kuah yang masih panas di dalamnya. Siap disajikan.

Quinoa dengan Sayuran Panggang

Quinoa dengan sayuran panggang adalah hidangan yang terbuat dari biji quinoa. Hidangan sehat dan lezat ini cocok untuk vegetarian, dan sebagai makanan pengganti nasi.

Bahan:

1 cangkir quinoa

2 cangkir air

2 cangkir sayuran panggang (paprika, zukini, wortel, buncis)

2 sendok makan minyak zaitun

Garam dan merica secukupnya

Keju feta (opsional)

Cara memasak:

1. Rebus quinoa dalam air hingga mendidih, lalu kecilkan api dan tutup panci. Biarkan selama 15 sampai 20 menit hingga quinoa matang.

2. Panaskan oven hingga 220 derajat celcius. Campur sayuran panggang dengan minyak zaitun, garam, dan merica. Panggang selama 20 sampai 25 menit.

3. Campur quinoa dengan sayuran panggang. Taburkan keju feta jika diinginkan. Makanan siap disajikan.

Sup Soba Ubi

Sup Soba Ubi adalah hidangan sup yang terbuat dari mie soba yang disajikan dalam kuah kaldu dan berbagai bahan lainnya, termasuk ubi. Soba adalah sejenis mi Jepang yang terbuat dari tepung buckwheat dan gandum yang kaya akan karbohidrat. Sup Soba Ubi sering disajikan dalam berbagai hidangan, termasuk menjadi menu pengganti nasi.

Bahan:

250 gram mi soba kering, direbus

1 sendok makan minyak wijen

1 liter kaldu ayam

1 sendok teh garam

200 gram ubi kuning, dipotong dadu

150 gram bawang bombai, diiris tipis

150 gram tahu sutera, potong dadu

200 gram bayam

150 gram wortel diiris tipis

Cara membuat:

1. Campurkan rebusan mi soba dengan minyak wijen hingga rata.

2. Didihkan kaldu. Masukkan ubi, bawang bombai, dan garam. Masak dengan api kecil hingga ubi lunak.

3. Tambahkan tahu, bayam, dan mi soba. Masak sebentar hingga bayam dan mie soba matang. Kemudian angkat dan sup mi soba ubi siap disajikan.