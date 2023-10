Profil Rebecca Loos Selingkuhan David Beckham, Bikin Victoria Terluka

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Rebecca Loos sedang menjadi perbincangan publik, lantaran ia diduga sebagai selingkuhan dari legenda sepak bola David Beckham.

Dalam film dokumenter berjudul Beckham, istri David, yaitu Victoria Beckham untuk pertama kalinya menjawab rumor perselingkuhan tersebut.

Dia mengakui, itu adalah momen terberat dalam pernikahannya saat menerima kabar suaminya berselingkuh pada 20 tahun lalu atau 2004.

"Masa tersulit bagi kami karena rasanya dunia menentang kami," ujar Victoria.

Rebecca secara terbuka menyatakan bahwa dia menjalin hubungan asmara selama empat bulan dengan David, setelah bintang sepak bola itu pindah ke Spanyol bermain untuk Real Madrid.

Saat itu, Rebecca menjadi asisten pribadi David tetapi setelah hubungannya diketahui publik, ia lalu dipecat dari jabatannya tersebut.

Pengakuan Rebecca menjadi awal kariernya di industri hiburan. Lantas, siapakah sosok Rebecca Loos? Berikut profil dan kariernya.

Profil Rebecca Loos

Dia adalah mantan model dan aktris yang lahir pada 19 Juni 1977 di Madrid, Spanyol. Rebecca lahir dari seorang ayah berkebangsaan Belanda dan ibu yang merupakan keturunan Inggris.

Rebecca saat ini telah menikah dengan seorang dokter asal Norwegia bernama Sven Christjar Skaiaa. Keduanya bertemu setelah siklus berita perselingkuhan berakhir, dan mereka menikah dalam sebuah upacara kecil pada Agustus 2012. Mereka juga sekarang memiliki dua anak bersama Magnus (13) dan Liam (10).

Karier Rebecca Loos

Rebecca memulai kariernya sebagai model sebelum merambah ke industri hiburan. Rebecca juga diketahui pernah bekerja sebagai asisten pribadi untuk beberapa selebritas, termasuk David Beckham.

Dengan penampilan dan pesona yang luar biasa, membantu dirinya mendapatkan pengakuan di industri tersebut. Karena skandalnya dengan David terus menjadi perbincangan panas. Rebecca mendapat tawaran membintangi Channel 5's On The Farm pada 2004, ia muncul bersama sejumlah selebritas, termasuk Vanilla Ice, Jeff Brazier, dan Debbie McGee.

Melansir Cosmopolitan Internasional, ia juga muncul di Detox Selebriti Ekstrim Channel 4 pada tahun yang sama. Rebecca adalah salah satu kontestan Celebrity Love Island musim pertama ITV 2005 alias OG Love Island.

Rebecca kemudian membintangi Temptation Island versi Belanda, The X Factor: Battle of The Stars, Treasure Island: Pirates of the Pacific, Survivor versi Spanyol, Sky's Cirque de Celebrite, dan 71 Degrees North versi Belanda.

Masih di tahun yang sama, Rebecca juga pernah menjajaki karier di dunia tarik suara dengan merilis single bertajuk Come Inside My World. Namun, karier musiknya tidak meraih kesuksesan.

Selain itu, Rebecca juga menghiasi sampul majalah pria terkemuka seperti Playboy, FHM, Nuts, dan Zoo Weekly, sebelum sorotannya berkurang dan menghilang dari pandangan publik. Saat ini, Rebecca diketahui sebagai instruktur yoga, meditasi, dan asisten medis.

Total Kekayaan Rebecca Loos

Meski namanya telah meredup, Rebecca diperkirakan memiliki kekayaan bersih US$ 3 juta (sekitar Rp 47 miliar). Kekayaan Rebecca sebagian besar merupakan hasil kesuksesannya sebagai model dan kariernya di industri hiburan.