Spoiler My Hero Academia Chapter 403, Kembalinya Bakugo dan Plot Tak Terduga

Jakarta, Beritasatu.com - Spoiler My Hero Academia chapter 403 akan menampilkan berbagai peristiwa tak terduga. Salah satu momen yang paling dinanti-nantikan adalah kisah All Might, yang diperkirakan akan menghadapi kematian.

Dalam spoiler yang baru-baru ini dirilis, membuktikan bahwa All Might tidak akan meninggal, dan malah ada karakter yang sudah lama absen kembali untuk membantu melawan One for All.

Dalam chapter sebelumnya, penggemar menyaksikan One for All (AFO) mencoba mengasimilasi Shigaraki ke dalam tubuhnya. Namun, Shigaraki menolak, dan pertarungan sengit antara mereka terjadi dengan bantuan Midoriya. All Might, yang terluka, berusaha mencegah pertarungan tersebut dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, spoiler dari chapter 403 mengungkapkan bahwa serangan terakhir All Might gagal karena keterlibatan AFO.

Chapter terbaru ini dimulai dengan kilas balik ke masa kecil All Might dengan menampilkan kehidupan yang relatif normal dan komik favoritnya, Anpanman.

Kembali ke masa sekarang, AFO berhasil melumpuhkan All Might dengan menghancurkan Gauntlet-nya dan menggunakan kemampuan Stain. Upaya bantuan dari Gentle Criminal dan American Jets juga bertepuk sebelah tangan karena AFO dengan mudah mengatasi mereka.

Dalam keadaan putus asa, Deku, Tsukauchi, dan yang lainnya menyaksikan pertempuran sambil berdoa. Namun, sebuah ledakan keras terdengar dari kejauhan, dan di sinilah twist besar cerita terjadi.

Katsuki Bakugo muncul, berlumuran darah tetapi tetap tegak berdiri, membawa kartu All Might. Pertemuan antara Bakugo dan Deku membangkitkan harapan baru dalam pertempuran ini, memberikan harapan pada para penggemar.

Kembalinya Bakugo telah lama dinantikan oleh para penggemar, dan kehadirannya menimbulkan pertanyaan baru tentang statusnya sebagai Pro Hero dan hubungannya dengan karakter lainnya. Selain itu, bab ini juga menampilkan halaman sampul berwarna, pengumuman jajak pendapat karakter ke-9, dan sampul Volume 39 yang tertunda.

Meskipun ada ketegangan yang mendalam dalam cerita, spoiler ini memberikan penggemar keyakinan bahwa My Hero Academia akan terus memberikan kejutan yang mengagumkan di masa depan.