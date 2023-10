17 Tahun Dipendam, Ariel Noah Akhirnya Buka-bukaan Soal Bubarnya Peterpan

Jakarta, Beritasatu.com - Vokalis grup band Noah, Nazriel Irham atau yang akrab disapa Ariel Noah akhirnya buka-bukaan tentang penyebab bubarnya Peterpan, yang membuat personelnya Andika dan Indra keluar dari grup band yang kemudian berganti nama jadi Noah. Penjelasan Ariel ini juga menjawab pernyataan Andika yang menyebut dia dikeluarkan dari Peterpan.

"Terkait omongan itu (Andika), kayaknya gue mesti ngomong dan ngejelasin nih. Omongan ini bakalan menjawab omongan dia kemarin," ucap Ariel mengawali obrolannya saat berbicang di podcast All You Can Hear di kanal Youtube Ferdy Element yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (13/10/2023).

Diterangkan Ariel, dia sebenarnya amat menyayangkan ucapan mantan pemain keyboard Peterpan itu. Namun, karena Andika telah mengatakan bahwa dia dikeluarkan Peterpan, Ariel akhirnya bicara menjelaskan yang sebenarnya terjadi.

"Saat ini ada yang ngomong bahwa Ariel itu semena-mena, mengeluarkan orang seenaknya. Pokoknya terserah deh. Namun yang terpenting kita berpisah karena kita sepakat sudah beda visi dan misi lagi. Itu demi menjaga semuanya, mau diomongin apa saja, terima saja dan tahan saja," tegasnya.

Diterangkan Ariel, sebenarnya dia tak ingin membuka aib grup band Peterpan yang sudah dipendamnya 17 tahun ini. Namun, karena ada omongan yang kurang baik, dan tak ingin ada yang salah paham, akhirnya Ariel menjelaskan hal yang sesungguhnya.

"Jadi awalnya fokus kita saat itu adalah mempertahankan Peterpan karena saat itu album kompilasinya meledak dan sudah dipastikan akan dikontrak lagi. Saat mengerjakan album pertama kita mulai kumpulkan lagu dan akhirnya tercetus 10 lagu, di mana 9 lagu ciptaan saya, dan 1 lagu punya Lukman. Namun saat itu royaltinya kita bagi rata,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman pada pembuatan album pertama itu, Ariel meminta kepada para personel Peterpan yang lain untuk tak hanya mengandalkan dirinya pada pembuatan album berikutnya. “Gue ngomong agar di album kedua, gue minta jangan lagi mengandalkan gue saja," ceritanya.

Ariel melanjutkan,"Dari situ dia (Andika) mulai depresi karena dia enggak kasih lagu. Bahkan sebagian aransemen pianonya dikerjakan anak-anak di Peterpan, dan Andika tinggal melanjutkan saja, dan itu lagu sebagian besarnya kalau enggak dibikin Luman, Indra atau Uki,” lanjutnya.

Ariel mengaku, dia merasa seperti menggendong personel Peterpan. “Seperti menggendong jadinya. Bukan cuma gue, kita semua. Karena pada saat gua bilang (Andika) kurang oke, semuanya bilang kurang oke, saat itu Andika sempat ngomong Peterpan sudah enggak fun, memang enggak fun," tambahnya.

Ariel menjelaskan kondisi seperti itu membuat Peterpan akhirnya pecah.

"Perubahan kondisi Peterpan menjadi band besar membuat semuanya mengharuskan kita lebih profesional dan enggak bisa main-main. Terlebih kita saat itu telah mendapat kontrak Rp 6 miliar di album baru di tahun 2005, sehingga kita dituntut untuk bekerja profesional dan bikin karya yang bagus dan memuaskan orang yang nitipin uang ini. Masa kita masih harus terus fun dengan tanggung jawab sebesar itu?," tandasnya.

Pernyataan Ariel itu, menjawab pernyataan Andika dalam konten Ferdy Element sebelumnya yang menyebut bahwa dia dikeluarkan oleh Peterpan yang dikomandani oleh Ariel sebagai vokalis. Namun hal itu langsung di bantah Ariel melalui podcastnya bersama Ferdy Element.