8 Lagu Rex Orange County Wajib Anda Hafal Sebelum Nonton Konser

Jakarta, Beritasatu.com - Alexander James O’Connor atau lebih dikenal dengan nama panggung Rex Orange County akan menggelar konser "Live in Asia 2023" di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada 14 dan 15 Oktober 2023.

Rex telah tampil lebih dahulu di Australia, Tokyo, Manila, Hong Kong, dan Taipei. Sebelum menonton konsernya, ada beberapa lagu dari Rex Orange County yang sebaiknya Anda hafal agar bisa menikmati konsernya, berikut rekomendasinya.

Amazing

Lagu ini bercerita tentang cinta yang tiba-tiba hadir dan mampu menyelamatkan dari rasa kesepian. Liriknya,"Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe" menggambarkan harapan akan kehadiran orang yang dicintai.

The Shade

Lagu The Shade menggambarkan rasa takut kehilangan orang yang dicintai. Liriknya,"Please don't go, I would love just to be stuck to your side," mengungkapkan harapan agar orang yang dicintai tetap bersama.

Keep It Up

Menceritakan tentang kesulitan menghadapi keraguan diri dan tekanan, serta sulitnya dipahami oleh orang lain. Lirik "It's making me feel so depressed" mencerminkan perasaan tertekan yang dialami.

Best Friends

Lagu Best Friends mengisahkan tentang perjuangan seseorang yang mencoba menjadi nomor satu di hati orang yang dicintainya, tetapi usahanya sia-sia. Sepenggal lirik,"I still wanna be your favorite boy" menggambarkan harapan yang masih ada.

Pluto Projector

Lagu ini merefleksikan usaha untuk memahami diri sendiri seiring bertambahnya usia. Pada lirik,"I don't think I'm meant to understand my self" menggambarkan perasaan tidak mengerti akan diri sendiri.

Always

Di lagu Always, Rex Orange County menggambarkan perasaan seseorang yang sedang kebingungan dan keraguan dalam menghadapi perubahan hidup.

Lirik "That there will always be a part of me that's holding on" mengatakan bahwa ada bagian dari dirinya yang dapat bertahan.

Sunflower

Sunflower merupakan salah satu lagu terpopuler yang diciptakan Rex Orange County. Liriknya menggambarkan seseorang dengan harapan tentang cinta tanpa syarat dan perjuangan untuk mempertahankan pikiran positif meski sulit.

Happiness

Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta dan komitmen untuk berjuang hingga akhir bersama pasangannya. Sepotong lirik,“When I turn 81 and forget things, will you still be proud?”, menunjukkan harapan akan keabadian cinta.