Rambut Vidi Aldiano Mulai Rontok Gara-gara Jalani Imunoterapi

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Vidi Aldiano mengaku menangis setelah mengetahui rambutnya rontok akibat perawatan imunoterapi yang dijalaninya setiap tiga pekan sekali untuk menyembuhkan sel kanker yang ada di tubuhnya.

Hal itu diungkapkan Vidi saat berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast nya yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (13/10/2023).

"Jujur, tahun ini banyak sekali insecure gue, karena gue adalah orang paling berbulu sebenarnya di keluarga gue. Ini tuh (rambut) tebal banget harusnya. Cuma tahun ini gue beda obat, lalu mulai shading gue dan ini semua karena spa day atau kemoterapi yang gue harus jalani tiga pekan sekali," ungkap Vidi.

Diakui suami Sheila Dara itu, dia memang terus mengupayakan penyembuhan dengan memilih pengobatan yang minim efek samping.

"Gue imunoterapi, ini lebih less side effect harusnya, cuma masih ada sisa efeknya. It's quite new but not that new. Ini memang lebih advance dan lebih mahal dibandingkan kemo aja. Kalau kemo, radiasi, it takes everything, kalau ini targeted area. Side effect lebih sedikit," tegasnya.

Namun seiring dengan terus meningkatnya kanker di tubuhnya, dia pun harus menaikkan porsi obatnya sehingga membuat efek yang lumayan berat buat Vidi.

"Karena ada penyebaran, obatnya baru, harus lebih baik lagi levelnya, dan ini paling parah itu side effect-nya gue mulai rontok. Ini yang bikin gue sempat menangis karena gue termasuk orang yang senang sama rambut gue. Dan untuk mencegah kerontokan lebih parah, gue coba pakai hair tonic segala macam, sambil berdoa agar penyakit gue bisa sembuh dan semua penderitaan gue bisa cepat selesai, dan gue bersyukur istri gue dan seluruh keluarga gue begitu mendukung gue untuk bisa sembuh," tandasnya.