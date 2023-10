Jakarta, Beritasatu.com - Taylor Swift, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat (AS), dikenal dengan lagu-lagu penuh emosi dan kisah cinta yang penuh dengan drama. Salah satu karyanya yang mencuri perhatian adalah lagu berjudul All Too Well, dirilis pada November 2021.

Lagu ini menggambarkan perjalanan hubungan romantis dari kebahagiaan hingga patah hati. Berikut lirik lagu All Too Well dari Taylor Swift dan terjemahannya.

Lirik Lagu All Too Well

I walked through the door with you, the air was cold

But something 'bout it felt like home somehow

And I left my scarf there at your sister's house

And you've still got it in your drawer, even now

Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze

We're singing in the car, getting lost upstate

Autumn leaves falling down like pieces into place

And I can picture it after all these days

And I know it's long gone and

That magic's not here no more

And I might be okay, but I'm not fine at all

Oh, oh, oh

ADVERTISEMENT

'Causе there we arе again on that little town street

You almost ran the red 'cause you were lookin' over at me

Wind in my hair, I was there

I remember it all too well

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed

And your mother's telling stories 'bout you on the tee-ball team

You taught me 'bout your past, thinking your future was me

And I know it's long gone and

There was nothing else I could do

And I forget about you long enough

To forget why I needed to

'Cause there we are again in the middle of the night

We're dancing 'round the kitchen in the refrigerator light

Down the stairs, I was there

I remember it all too well

Well, maybe we got lost in translation

Maybe I asked for too much

But maybe this thing was a masterpiece

'Til you tore it all up

Running scared, I was there

I remember it all too well

And you call me up again just to break me like a promise

So casually cruel in the name of being honest

I'm a crumpled up piece of paper lying here

'Cause I remember it all, all, all, all too well

Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it

I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it

After plaid shirt days and nights when you made me your own

Now you mail back my things and I walk home alone

But you keep my old scarf from that very first week

'Cause it reminds you of innocence and it smells like me

You can't get rid of it

'Cause you remember it all too well, yeah

'Cause there we are again when I loved you so

Back before you lost the one real thing you've ever known

It was rare, I was there

I remember it all too well

Wind in my hair, you were there

You remember it all

Down the stairs, you were there

You remember it all

It was rare, I was there

I remember it all too well

Terjemahan Lirik Lagu All Too Well dari Taylor Swift

Aku berjalan melewati pintu bersamamu, udaranya dingin

Tapi rasanya seperti di rumah sendiri

Dan aku meninggalkan syalku di rumah kakakmu

Dan Anda masih menyimpannya di laci Anda, bahkan sampai sekarang

Oh, watakmu yang manis dan tatapan mataku yang terbelalak

Kami bernyanyi di dalam mobil, tersesat di bagian utara

Dedaunan musim gugur berguguran seperti potongan-potongan pada tempatnya

Dan saya bisa membayangkannya setelah beberapa hari ini

Dan aku tahu itu sudah lama berlalu dan

Keajaiban itu sudah tidak ada lagi

Dan aku mungkin baik-baik saja, tapi aku tidak baik-baik saja sama sekali

Oh, oh, oh

BACA JUGA Lirik Lagu Ada dari Lyodra dan Afgan Kisahkan Kerinduan Belahan Jiwa yang Jauh

Karena di sanalah kita lagi di jalan kota kecil itu

Kamu hampir menjadi merah karena kamu melihat ke arahku

Angin di rambutku, aku ada di sana

Saya mengingat semuanya dengan sangat baik

Album foto di konter, pipimu memerah

Anda dulunya adalah seorang anak kecil berkacamata di tempat tidur berukuran twin

Dan ibumu bercerita tentangmu di tim tee-ball

Anda mengajari saya tentang masa lalu Anda, berpikir masa depan Anda adalah saya

Dan aku tahu itu sudah lama berlalu dan

Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan

Dan aku sudah cukup lama melupakanmu

Untuk melupakan mengapa saya perlu melakukannya

Karena di sanalah kita lagi di tengah malam

Kami menari mengelilingi dapur di bawah lampu lemari es

Menuruni tangga, aku ada di sana

Saya mengingat semuanya dengan sangat baik

Yah, mungkin kita tersesat dalam penerjemahan

Mungkin aku meminta terlalu banyak

Tapi mungkin benda ini adalah sebuah mahakarya

Sampai kamu merobek semuanya

Berlari ketakutan, aku ada di sana

Saya mengingat semuanya dengan sangat baik

Dan kau meneleponku lagi hanya untuk mengingkari janjiku

Sangat kejam atas nama kejujuran

Aku adalah selembar kertas kusut yang tergeletak di sini

Karena aku ingat semuanya, semua, semua, dengan sangat baik

Waktu tidak akan berlalu, aku seperti dilumpuhkan olehnya

Aku ingin menjadi diriku yang dulu lagi, tapi aku masih berusaha menemukannya

Setelah kemeja kotak-kotak siang dan malam saat kau menjadikanku milikmu

Sekarang kamu mengirimkan kembali barang-barangku dan aku berjalan pulang sendirian

Tapi kamu tetap menyimpan syal lamaku sejak minggu pertama itu

Karena itu mengingatkanmu pada kepolosan dan baunya seperti aku

Anda tidak bisa menghilangkannya

Karena kamu mengingatnya dengan sangat baik, ya

Karena kita ada lagi saat aku sangat mencintaimu

Kembali sebelum Anda kehilangan satu hal nyata yang pernah Anda ketahui

Jarang sekali, saya ada di sana

Saya mengingat semuanya dengan sangat baik

Angin di rambutku, kamu ada di sana

Anda ingat semuanya

Menuruni tangga, kamu ada di sana

Anda ingat semuanya

Jarang sekali, saya ada di sana

Saya mengingat semuanya dengan sangat baik