Lirik Lagu Best Friend oleh Rex Orange County dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com - Rex Orange County atau Alexander James O’Connor, adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris. Salah satu lagunya yang terkenal adalah Best Friend yang dirilis pada 2017.

Lagu Best Friend menceritakan tentang seorang pria yang berjuang untuk mendapatkan cinta dan ingin menjadi nomor satu di hati orang yang dicintainya.

Namun, usahanya tidak membuahkan hasil dan ia harus menerima kenyataan perjuangannya tidak sesuai dengan harapan. Berikut lirik lagu Best Friend oleh Rex Orange County dan terjemahannya.

Lirik Lagu Best Friend oleh Rex Orange County

I should've stayed at home

'Cause right now I see all these people that love me

But I still feel alone

Can't help but check my phone

I could've made you mine

But no, it wasn't meant to be and see, I wasn't made for you

And you weren't made for me

Though it seemed so easy

And that's because I wanna be your favorite boy

I wanna be the one that makes your day

The one you think about as you lie awake

I can't wait to be your number one

I'll be your biggest fan and you'll be mine

But I still wanna break your heart and make you cry

But won't you wait?

You know it's too late

I'm on my own shit now

Let me tell you how it feels to be fu*king great

I feel great

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa

You need to be yourself

Love someone for loving you instead of someone really cool

That makes your heart melt

Who knows what you truly felt?

You're still my favorite girl

You better trust me when I tell you

There ain't no one else more beautiful in this damn world

In this damn world

You're gonna wanna be my best friend, baby

You're gonna wanna be my best friend

I said that

You're gonna wanna be my best friend, baby

You're gonna wanna be my best friend, best friend

You're gonna wanna be my best friend, baby

You're gonna wanna be my best friend

Best friend

You're gonna wanna be my best friend, baby

You're gonna wanna be my best friend

I say that I'm happy

I say that I'm happy

But no, no, no, no

No, no, no

Oh, I still wanna be your favorite boy

I wanna be the one that makes your day

The one you think about as you lie awake

And I can't wait to be your number, your number one

I'll be your biggest fan and you'll be mine

But I still wanna break your heart and make you cry

I still wanna be your favorite boy

I wanna be the one

I might just be the one

Terjemahan Lagu Best Friend oleh Rex Orange County

Seharusnya aku tetap di rumah

Karena saat ini aku melihat semua orang yang mencintaiku

Tapi aku masih merasa sendirian

Mau tak mau aku memeriksa ponselku

Aku bisa menjadikanmu milikku

Tapi tidak, itu tidak dimaksudkan untuk terjadi dan dilihat, aku tidak diciptakan untukmu

Dan kamu tidak diciptakan untukku

Meskipun itu terlihat sangat mudah

Dan itu karena aku ingin menjadi anak kesayanganmu

Aku ingin menjadi orang yang membuat harimu menyenangkan

Yang kamu pikirkan saat kamu terbangun

Saya tidak sabar untuk menjadi nomor satu kamu

Aku akan menjadi penggemar terbesarmu dan kamu akan menjadi milikku

Tapi aku masih ingin menghancurkan hatimu dan membuatmu menangis

Tapi tidakkah kamu menunggu?

Kamu tahu ini sudah terlambat

Aku sedang sibuk sendiri sekarang

Izinkan saya memberitahumu bagaimana rasanya menjadi luar biasa

Saya merasa luar biasa

Wah, wah, wah, wah, wah

Kamu harus menjadi diri sendiri

Cintai seseorang karena mencintaimu, bukan seseorang yang sangat keren

Itu membuat hatimu meleleh

Siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan?

Kamu masih gadis favoritku

Sebaiknya kau percaya padaku saat aku memberitahumu

Tidak ada orang lain yang lebih cantik di dunia ini

Di dunia ini

Kamu akan ingin menjadi sahabatku, sayang

Kamu pasti ingin menjadi sahabatku

Saya mengatakan itu

Kamu akan ingin menjadi sahabatku, sayang

Kau akan ingin menjadi sahabatku, sahabat

Kamu akan ingin menjadi sahabatku, sayang

Kamu pasti ingin menjadi sahabatku

Sahabat

Kamu akan ingin menjadi sahabatku, sayang

Kamu pasti ingin menjadi sahabatku

Saya mengatakan bahwa saya bahagia

Saya mengatakan bahwa saya bahagia

Tapi tidak, tidak, tidak, tidak

Tidak tidak tidak

Oh, aku masih ingin menjadi anak kesayanganmu

Aku ingin menjadi orang yang membuat harimu menyenangkan

Yang kamu pikirkan saat kamu terbangun

Dan saya tidak sabar untuk menjadi nomor, nomor satumu

Aku akan menjadi penggemar terbesarmu dan kamu akan menjadi milikku

Tapi aku masih ingin menghancurkan hatimu dan membuatmu menangis

Aku masih ingin menjadi anak kesayanganmu

Saya ingin menjadi orangnya

Aku mungkin saja orangnya