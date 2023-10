Kembali Sapa Fan, Song Kang Jadi Penjahat di Drakor My Demon

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun 2023 tampaknya menjadi tahun yang penuh gebrakan bagi penggemar drama Korea, terutama bagi para penggemar Song Kang. Aktor muda berbakat ini akan kembali ke layar kaca lewat drama terbarunya yang berjudul My Demon.

Mengutip AllKpop, Sabtu (14/10/2023) kali ini Song Kang tidak akan bermain dalam genre romantis seperti sebelumnya. Dia akan bertransformasi menjadi sosok penjahat yang misterius.

BACA JUGA Gagal Sapa Penggemar, Song Kang Batalkan Fan Meeting di RI

Dalam drama My Demon, Song Kang akan beradu akting dengan aktris berbakat, Kim Yoo Jung. Pasangan ini akan membawa penonton ke dalam dunia yang misterius dan penuh intrik. Lalu, penasaran seperti apa fakta peran Song Kang dalam drama ini?

ADVERTISEMENT

Dalam My Demon, Song Kang akan memerankan karakter Jung Gu Won, seorang sosok yang telah berkeliaran di dunia selama 200 tahun lamanya. Ia adalah makhluk yang kerap menyepelekan dan memandang rendah manusia. Namun, kisahnya yang begitu panjang di dunia manusia bukan tanpa alasan.

Jung Gu Won bisa hidup selama ini berkat kesepakatan yang menguntungkan namun berbahaya dengan manusia yang menjalani kehidupan layaknya di neraka. Sebuah misteri tersembunyi di balik kesepakatan ini akan menjadi pusat perhatian dalam drama ini.

Saat Jung Gu Won bertemu dengan Do Do Hee, seorang wanita penerus perusahaan yang arogan, segalanya berubah. Jung Gu Won memberikan sejumlah penawaran kepada Do Do Hee, hingga akhirnya mereka menikah secara kontrak. Namun, alasan di balik pernikahan ini sangat mengejutkan.

Jung Gu Won menikahi Do Do Hee karena ingin mencegah kepunahannya sendiri. Do Do Hee telah mengambil seluruh kekuatannya, dan untuk menjaga dirinya tetap hidup, Jung Gu Won harus menjalani pernikahan kontrak dengan wanita tersebut. Tanpa disangka, hubungan mereka justru berubah ke arah yang lebih romantis di luar rencana.

BACA JUGA Ini Deretan Drakor Populer Lee Sang Yeob yang Segera Menikahi Non-Selebritas

Aksi Song Kang sebagai Jung Gu Won dalam drama My Demon dapat disaksikan perdana pada 24 November 2023 melalui saluran SBS. Para penggemar akan dapat menikmati akting luar biasa dari dua bintang muda ini dalam cerita misterius yang sarat intrik dan roman. Dengan jalinan cerita yang menarik dan chemistry yang kuat antara Song Kang dan Kim Yoo Jung, My Demon menjadi salah satu drama yang patut dinantikan di tahun ini.