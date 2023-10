Main Film Janin Iblis Neraka, Samuel Rizal Adu Mesra dengan Dua Wanita Cantik

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Samuel Rizal kembali tampil dalam sebuah film horor berjudul Janin Iblis Neraka dengan berperan sebagai Randika.

Meski tampil dalam film bergenre horor, aktor kelahiran Jakarta, 26 November 1980 itu harus mampu berperan melakoni adegan dewasa dengan dua wanita cantik, yakni Aliyah Faizah dan Brigi Putri dalam film yang diproduksi oleh sutradara Joko Nugroho dan Wahyu Nugroho itu.

"Senang bisa main dalam film ini, meski di sini aku harus menjaga akting dengan lawan main dua wanita cantik. Dan untuk menjaga chemistry aku memang terus jaga dengan berkomunikasi intens meskipun saat syuting itu pas lagi puncak-puncaknya covid-19 di tahun 2021. Aku berusaha reading bareng keduanya dan menjaga aktingku layaknya jadi pasangan suami istri bareng Aliyah dengan cara memeluk, mencium dan adegan lainnya agar biar natural," ungkap Samuel Rizal saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Jumat (13/10/2023) kemarin.

Meski berbeda peran, tetapi Samuel tak pernah membeda-bedakan cara berkomunikasi dengan dua pemeran cantik dalam film produksinya itu

"Gak ada yang berbeda saat reading, ngelatih koreografer dan ngobrol one on one sama mereka. Bahkan kadang saat kita tak 14 hari di Bogor kita berupaya bareng bertiga terus untuk menjaga chemistry dan sama-sama memanggil mereka dengan nama perannya bukan nama aslinya," tegasnya.

Samuel sendiri mengaku tak pernah setengah-setengah untuk mendalami karakternya dalam sebuah film, termasuk untuk urusan melakoni adegan dewasa yang memang jadi tuntutan skenario.

"Kan yang nonton orang-orang gede semua, namanya aktor dan aktris kita lakuin tugas kita, yang penting peran kita sukses dan kita bisa memuaskan penonton yang menyaksikan film kita. Kalau sama pasangan asli ya kita kasih pengertian bahwa ini adalah akting dalam sebuah film," tandasnya.

Dalam film Iblis Janin Neraka itu, sejumlah artis seperti Samuel Rizal, Aliyah Faizah, Brigi Putri, Yama Carlos dan beberapa aktor lain ikut berperan dalam film bergenre horor itu.

Dalam sinopsisnya, Samuel Rizal berperan sebagai Randika dan Aliyah Faizah Ranti) yang merupakan pasangan suami istri baru saja menikah dan membeli sebuah rumah baru. Setelah mereka tinggal di rumah baru itu, Ranti kerap mengalami mimpi yang aneh yang kemudian membawa mereka kepada suatu petunjuk. Petunjuk yang didapatnya itu juga terjadi dalam dunia nyata dan mulai mengganggu pasangan pengantin baru itu. Bahkan saat Ranti dinyatakan hamil, peristiwa mengerikan itu masih kerap terjadi dan membuat mereka merasa terganggu.

Tak mau tinggal diam, Randika pun mencari cara bagaimana mengusir teror makhluk misterius yang mengganggu kehidupan mereka. Sehingga keduanya menggunakan cara yang aneh dan tidak berlogika. Lalu apakah cara itu bisa menyelesaikan teror misterius yang mengganggu rumah baru mereka? semuanya bisa disaksikan dalam film Janin Iblis Neraka yang mulai diputar di bioskop Tanah Air mulai 12 Oktober 2023.