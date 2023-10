Ariel Tak Terima Peterpan Disudutkan karena Dianggap Depak Andika dan Indra

Jakarta, Beritasatu.com - Nazril Irham atau Ariel Noah meradang atas pernyataan mantan kibordis Peterpan, Andika Naliputra Wirahardja. Andika sebelumnya mengeklaim didepak Ariel dan kawan-kawan dari Peterpan hingga membuat band tersebut hancur dan berganti nama menjadi Noah.

Ariel membantah mendepak Andika dan Hendra Suhendra atau Indra sebagai basis Peterpan. Apalagi, muncul anggapan Peterpan lebih bagus bersama Andika dan Indra dibanding Noah saat ini.

"Kan ada anggapan bahwa Peterpan itu bagus saat ada Andika dan Indra, dan sekarang jadi enggak bagus. Itu pandangan dari siapa? Terus kenapa harus diomongin lagi. Peristiwanya sudah 17 tahun yang lalu, tetapi gue harus ngomong ini," ungkap Ariel saat berbincang dengan Ferdy Element di podcast All You Can Hear di kanal Youtube Ferdy Element yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (13/10/2023).

Ariel mengaku tak terima bila pengunduran diri Andika dan Indra dibandingkan dengan kemampuan personel yang masih bertahan di Peterpan yang kemudian berganti nama jadi NIAH.

"Gua enggak terima kalau dikeluarkannya Andika. Yang ini lu kemanain? Lukman, Uki, Reza. Walaupun itu sering tetapi ya sudah gue diemin aja," tambahnya.

Ariel mengaku tak peduli dengan anggapan masyarakat tentang hal ini. Ariel berharap masalah ini tidak tambah melebar.

"Ada yang ngomong kayak ‘Oh Ariel semena-mena’ ah terserah deh, yang penting kita sudah sepakat, yang keluar di publik cuma karena beda visi. Ya sudah terima saja. Tahan saja mau diomongin apa ya udah terima aja deh. Cuma berhubung karena kemarin dia (Andika) ngomong, 'Kayak ah, ngapain sih diomongin lagi.' Ya sudah terpaksa gue ngomong deh," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ariel Noah buka-bukaan tentang penyebab bubarnya Peterpan 17 tahun lalu. Bubarnya Peterpan membuat personelnya Andika dan Indra keluar dari grup band yang kemudian berganti nama jadi Noah. Penjelasan Ariel ini juga menjawab pernyataan Andika yang menyebut dia dikeluarkan dari Peterpan.

"Terkait omongan itu (Andika), kayaknya gue mesti ngomong dan ngejelasin nih. Omongan ini bakalan menjawab omongan dia kemarin," ucap Ariel.