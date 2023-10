Ini Jadwal Tayang dan Alur Cerita Squid Game The Challenge

Jakarta, Beritasatu.com - Netflix telah mengumumkan tanggal resmi untuk premier Squid Game The Challenge yang akan digelar pada 22 November 2023. Poster resmi serial ini menampilkan gambar besar Squidward, salah satu karakter utama dari serial populer Squid Game.

Serial ini mencapai popularitas besar ketika dirilis pada September 2021 dan menjadi salah satu serial paling populer di Netflix yang ditonton di 94 negara. Kesuksesan ini akhirnya mengilhami pembuatan serial Squid Game The Challenge yang diumumkan oleh Netflix pada Juni 2022."

Dilansir dari Gizchina, Minggu (15/10/2023), Squid Game The Challenge akan terdiri dari 10 episode dan proses syuting-nya dilakukan di Inggris. Netflix juga menyebutnya sebagai reality show termahal yang pernah ada. Dalam Squid Game: The Challenge, sebanyak 456 peserta akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan hadiah sebesar US$ 4,56 juta.

Tidak hanya itu, bagi para penggemar yang ingin merasakan pengalaman langsungnya, Squid Game The Challenge akan membuka sebuah pengalaman imersif di Los Angeles, California pada 6 Desember mendatang. Pengalaman ini akan mengajak penggemar untuk terlibat dalam berbagai kontes realitas yang menegangkan.

Konsep acara ini mirip dengan Squid Game aslinya. Para peserta akan berpartisipasi dalam serangkaian permainan anak-anak dengan konsekuensi serius. Orang terakhir yang bertahan akan memenangi hadiah uang jutaan dolar.

Dalam teaser pertamanya, kita akan melihat apa menjadi incaran para peserta di serial ini, yakni uang tunai senilai US$ 4,56 juta. Salah satu peserta mengomentari, "4,56 juta dolar? Orang melakukan hal-hal yang jauh lebih mengerikan dengan biaya yang jauh lebih rendah."

Selanjutnya, kita diberikan gambaran singkat tentang permainan yang familier dan yang baru, sebelum peserta berhadapan dengan boneka animatronik yang terkenal, Young-hee, dalam permainan lampu merah lampu hijau.