Presale One Piece Exhibition Jakarta Resmi Dibuka, Ini Harganya

Jakarta, Beritasatu.com - Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi acara One Piece Exhibition yang resmi digelar mulai 8 November 2023 hingga 7 Januari 2024. Pameran ini akan berlangsung di Mall of Indonesia, Jakarta Selatan, dan menandai kunjungan ketiga tur One Piece Exhibition ke kota-kota berbeda.

Hari ini, Sabtu (14/10/2023) harga tiket untuk One Piece Exhibition diungkap kepada publik. Pihak penyelenggara membuka presale tiket yang akan tersedia hingga 5 November 2023.

Ada tiga kategori pembelian tiket yang tersedia:

1. Nakama Package

Paket ini memungkinkan kelompok lima orang untuk mengunjungi pameran dengan harga Rp 1.000.000. Namun, paket ini hanya berlaku pada hari-hari biasa (Senin hingga Kamis).

2. Adult Ticket

Tiket dewasa akan dijual dengan harga sekitar Rp 230.000.

3. All Senior

Tiket untuk kelompok senior, pelajar, dan anak-anak akan tersedia dengan harga Rp 120.000.

Pembelian tiket dapat dilakukan melalui situs resmi acara di https://acemedia.network/event/onepieceasiatour/jakarta/get-ticket/.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari One Piece Exhibition Jakarta yang sangat dinantikan! Acara ini telah sukses digelar di Hong Kong dan Malaysia sebelumnya, dan penggemar One Piece di Indonesia dapat menyambut kehadirannya.

Pengarang manga, Eiichiro Oda, juga memberikan promo pembukaan untuk One Piece Exhibition ini. Ia menyambut semua penggemar di Jakarta dan mengajak mereka untuk bergabung dalam #TheGreatEraOfPiracy di Exhibition Asia Tour.