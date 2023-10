Kawasan Puncak Bogor Didorong Jadi Pusat Sport Tourism Sepeda Gunung

Bogor, Beritasatu.com - Kawasan Puncak, Bogor didorong menjadi pusat pariwisata olahraga (sport tourim) khususnya sepeda gunung (mountain bike/MTB). Dengan upaya ini, diharapkan dapat berdampak positif bagi warga sekitar.

"Jalur sepeda gunung di kawasan Puncak sudah ada lama, sering dipakai race (lomba) oleh komunitas MTB, goweser-goweser," kata Danrem 061 Suryakancana Bogor Brigjen TNI Anan Nurakhman di sela-sela acara bakti sosial di Puncak, Bogor, Minggu (15/10/2023).

BACA JUGA 6 Komunitas Sepeda Gunung Gagas Mountain Bike Indonesia

Namun kata dia, pengelolaan jalur sepeda gunung di kawasan ini perlu digarap lebih baik dan profesional sehingga memberikan penghasilan kepada warga sekitar.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, di kawasan Puncak, Bogor ada sejumlah jalur (track) sepeda gunung jenis all mountain (AM), seperti KTH Bike Park, Rindu Alam (RA), hingga New Rindu Alam (New RA). Namun ada beberapa jalur yang kurang terawat.

"Harusnya memberikan income pada masyarakat sekitar, tetapi karena tidak diurus dan tidak dirawat, akhirnya berhenti, kami akan coba benahi sektor kanan dari jalan (trek New RA dan RA), kita akan buka lagi, akan kita bantu, apa permasalahannya," kata Anan.

Dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Anan Nurakhman menyempatkan gowes untuk menikmati pemandangan bersama Journalist MTB dan PT SAB Indo Industries, pemilik merek "Speed Jersey" yang memproduksi berbagai jenis jersey & apparel olahraga.

Seusai gowes bareng, Korem 061 Suryakancana, Bogor menggelar bakti sosial di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu jalur yang dilalui para pesepeda gunung.

Bakti sosial berupa pemberian sembako dan pengobatan gratis ini dalam rangkaian HUT ke-78 TNI. "Bersyukur hari ini bisa melaksanakan bakti sosial, diharapkan dapat membantu warga sekitar," kata Brigjen TNI Anan Nurakhman di Puncak, Bogor, Minggu.

Anan didampingi istrinya Retno Anan Nurakhman, para kasi Korem 061 serta dandim di bawah Korem Suryakancana yang meliputi kota dan kabupaten Bogor, kota dan kabupaten Sukabumi, hingga Kabupaten Cianjur.