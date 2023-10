Jakarata, Beritasatu.com - Lagu Stuck With U yang dinyanyikan oleh Ariana Grande dan Justin Bieber ini, dirilis pada 8 Mei 2020.

Lagu Stuck With U diproduseri oleh Tommy Brown, Michael Foster, dan Scooter Braun. Melalui lagu Stuck With U, Ariana Grande dan Justin Bieber menggambarkan rasa cinta serta komitmen dalam sebuah hubungan.

Liriknya mencerminkan hubungan yang kuat antara dua orang yang siap untuk selalu bersama-sama dalam segala situasi, baik dalam kebahagiaan atau kesulitan. Berikut lirik lagu Stuck With U dari Ariana Grande feat Justin Bieber dan Terjemahannya.

Lirik Lagu Stuck With You dari Ariana Grande feat Justin Bieber

ADVERTISEMENT

(Ariana Grande)

Mmm

Hey, yeah

(That's just for fun)

(What?)

I'm not one to stick around

One strike and you're out, baby

Don't care if I sound crazy

But you never let me down, no, no

That's why when the sun's up, I'm stayin'

Still layin' in your bed, singin'

Ooh, ooh, ooh, ooh

Got all this time on my hands

Might as well cancel our plans, yeah

I could stay here for a lifetime

So lock the door

And throw out the key

Can't fight this no more

It's just you and me

And there's nothing I, nothing I, I can do

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you

So go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth

I still wouldn't change being stuck with you

Stuck with you, stuck with you

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby

BACA JUGA Lirik Lagu Best Friend oleh Rex Orange County dan Terjemahan

(Justin Bieber)

There's nowhere we need to be

No, no, no

I'ma get to know you better

Kinda hope we're here forever

There's nobody on these streets

If you told me that the world's ending

Ain't no other way that I could spend it

Oh, oh, oh, oh

Got all this time in my hands

Might as well cancel our plans (yeah)

I could stay here forever

So lock the door

And throw out the key

Can't fight this no more

It's just you and me

And there's nothing I, nothing I, I can do

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you

(Ariana Grande dan Justin Bieber)

So go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth

I still wouldn't change being stuck with you

Stuck with you, stuck with you

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you

Whoa, whoa, oh

Baby, come take all my time

Go on, make me lose my mind

We got all that we need here tonight

I lock the door (lock the door)

And throw out the key

Can't fight this no more (can't fight this no more)

It's just you and me

And there's nothing I, nothing I'd rather do

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you

So go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth

I still wouldn't change

All this lovin' you, hatin' you, wantin' you

I'm stuck with you, stuck with you, stuck with

You, you

Stuck with you, stuck with you, stuck with you

Terjemahan Lagu Stuck With U oleh Ariana Grande feat Justin Bieber

(Ariana Grande)

Saya bukan orang yang tinggal

Satu serangan dan kau keluar, sayang

Tidak peduli apakah aku terdengar gila

Tapi kamu tidak pernah mengecewakanku

Tidak tidak

Itu sebabnya ketika matahari terbit aku bilang

Masih berbaring di tempat tidur Anda bernyanyi '

Punya selama ini di tanganku

Mungkin juga membatalkan rencana kami

Saya bisa tinggal di sini seumur hidup

Jadi kunci pintunya

Dan membuang kuncinya

Tidak bisa melawan ini lagi

Hanya kamu dan aku

Dan tidak ada yang saya, tidak ada yang bisa saya lakukan

Aku terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu

BACA JUGA Lirik Lagu All Too Well dari Taylor Swift dan Terjemahannya

Jadi, teruskan dan buat aku gila

Sayang, jalankan mulutmu

Saya masih tidak akan berubah wujud

Terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu

Aku terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu, sayang

(Justin Bieber)

Tidak ada tempat yang kita butuhkan

Tidak tidak Tidak

Saya mengenal Anda lebih baik

Agak berharap kita di sini selamanya

Tidak ada seorang pun di jalan-jalan ini

Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa akhir dunia

Tidak ada cara lain untuk menghabiskannya

Semua ini ada di tangan saya

Mungkin juga membatalkan rencana kami

Saya bisa tinggal di sini selamanya

Jadi kunci pintunya

Dan membuang kuncinya

Tidak bisa melawan ini lagi

Hanya kamu dan aku

Dan tidak ada yang saya, tidak ada yang bisa saya lakukan

Aku terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu

(Ariana Grande dan Justin Bieber)

Jadi, teruskan dan buat aku gila

Sayang, jalankan mulutmu

Saya masih tidak akan berdagang

Terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu

Aku terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu

Sayang, ayo ambil seluruh waktuku

Ayo, buat aku kehilangan akal

Kami mendapatkan semua yang kami butuhkan di sini malam ini

Saya mengunci pintu (Mengunci pintu)

Dan membuang kuncinya

Tidak bisa melawan ini lagi (Tidak bisa melawan ini lagi)

Hanya kamu dan aku

Dan tidak ada yang saya, tidak ada yang lebih suka saya lakukan

Aku terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu

Jadi, teruskan dan buat aku gila

Sayang, jalankan mulutmu

Saya masih tidak akan memperdagangkan semua ini

Mencintai kamu, membenci kamu, menginginkanmu

Aku terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak dengan

Kamu

Terjebak denganmu, terjebak denganmu, terjebak denganmu