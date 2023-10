Lirik Lagu The 1 oleh Taylor Swift dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu The 1 milik Taylor Swift dirilis pada tahun 2020 dan masuk dalam album Folklore. Sudah menjadi kebiasaan, Taylor Swift sering membuat lagu berdasarkan pengalaman pribadinya, salah satunya lagu The 1.

Lagu The 1 yang dinyanyikan Taylor Swift memiliki nuansa nostalgia dan pengandaian tentang hubungan di masa lalu. Dalam lirik lagu ini, Taylor Swift menceritakan penyesalannya atas hubungan yang berakhir dan rasa rindu yang mendalam serta perasaan yang masih belum selesai tentang seseorang yang dicintai di masa lalu.

Salah satu penggalan liriknya mengungkapkan pengandaian tentang bagaimana jika seseorang yang dahulu dia cintai adalah the one atau kekasih yang seharusnya. Meskipun menyesal, Taylor akhirnya dapat melepaskan masa lalunya dan membiarkannya menjadi sebuah kisah yang hanya bisa dikenang. Berikut lirik lagu The 1 yang dinyanyikan Taylor Swift berikut terjemahannya.

Lirik Lagu The 1 dari Taylor Swift

I'm doing good, I'm on some new shit

Been saying "yes" instead of "no"

I thought I saw you at the bus stop, I didn't though

I hit the ground running each night

I hit the Sunday matinée

You know the greatest films of all time were never made

I guess you never know, never know

And if you wanted me, you really should've showed

And if you never bleed, you're never gonna grow

And it's alright now

But we were something, don't you think so?

Roaring 20s, tossing pennies in the pool

And if my wishes came true

It would've been you

In my defense, I have none

For never leaving well enough alone

But it would've been fun

If you would've been the one

(Ooh)

I have this dream you're doing cool shit

Having adventures on your own

You meet some woman on the internet and take her home

We never painted by the numbers, baby

But we were making it count

You know the greatest loves of all time are over now

I guess you never know, never know

And it's another day waking up alone

But we were something, don't you think so?

Roaring 20s, tossing pennies in the pool

And if my wishes came true

It would've been you

In my defense, I have none

For never leaving well enough alone

But it would've been fun

If you would've been the one

I, I, I persist and resist the temptation to ask you

If one thing had been different

Would everything be different today?

We were something, don't you think so?

Rosé flowing with your chosen family

And it would've been sweet

If it could've been me

In my defense, I have none

For digging up the grave another time

But it would've been fun

If you would've been the one

(Ooh)

Terjemahan Lirik Lagu The 1dari Taylor Swift