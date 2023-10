Jakarta, Beritasatu.com - Lagu My Mystery yang dinyanyikan oleh Isyana Sarasvati dirilis pada 17 Juni 2022. Lagu ini merupakan bagian dari mini album Isyana yang juga memiliki judul sama.

Mini album tersebut berisi lima lagu, termasuk Unlock The Key dan IL SOGNO. Lewat lagu My Mystery, Isyana menceritakan tentang konflik bawah sadar yang ia rasakan dan selalu ingin meluapkannya. Berikut lirik lagu My Mystery oleh Isyana Sarasvati dan terjemahannya.

Lirik Lagu My Mystery oleh Isyana Sarasvati

I have a little story

Don't tell anybody

Please listen carefully

It's about this little buddy

She's been living with me

I call her my diary

She has been keeping all my biggest secrets a mystery

I grow you go deeper inside of me

Love hate relationship

Well that's the point of the story

Craving pleasure at night

We hunt together the fire

It's burning, burning

You satisfied, but I'm suffering

Give me a reason to stop, stop!

I won't let go, though you keep me from reaching to the top

Give me a reason to stop, stop!

I won't let go, though you keep me from reaching to the top

She wants to have it all, ah ah ah

I wanna break it off

She wants to have it all, ah ah ah

I wanna break it off

I wanna break it off

(You think you keep winning, but it's me who takes the last shot!)

Give me a reason to stop, stop!

I won't let go, though you keep me from reaching to the top

Give me a reason to stop, stop!

I won't let go, though you keep me from reaching to the top

She wants to have it all, ah ah ah

I wanna break it off

She wants to have it all, ah ah ah

I wanna break it off

I hear your echo and it's nothing but a show

Bring me the Angels so that I can fight it all

Terjemahan Lagu My Mystery oleh Isyana Sarasvati

Aku punya sedikit cerita

Jangan beri tahu siapa pun

Tolong dengarkan baik-baik

Ini tentang teman kecil ini

Dia telah tinggal bersamaku

Aku memanggilnya buku harian saya

Dia telah menjaga semua rahasia terbesarku menjadi misteri

Aku membiarkanmu masuk lebih dalam ke dalam diriku

Hubungan cinta benci

Nah itu inti ceritanya

Mendambakan kesenangan di malam hari

Kita berburu api bersama

Ini terbakar, terbakar

Kau puas tapi aku menderita

Beri aku alasan untuk berhenti, berhenti!

Aku tidak akan melepaskannya, meskipun kau mencegahku mencapai puncak

Beri aku alasan untuk berhenti, berhenti

Aku tidak akan melepaskannya, meskipun kau mencegahku mencapai puncak

Dia ingin memiliki semuanya, ah ah ah

Aku ingin merusaknya

Dia ingin memiliki semuanya, ah ah ah

Aku ingin merusaknya

Aku ingin merusaknya

(Kau pikir kau tetap menang, tapi akulah yang mengambil tembakan terakhir)

Beri aku alasan untuk berhenti, berhenti

Aku tidak akan melepaskannya, meskipun kau mencegahku mencapai puncak

Beri aku alasan untuk berhenti, berhenti

Aku tidak akan melepaskannya, meskipun kau mencegahku mencapai puncak

Dia ingin memiliki semuanya, ah ah ah

Aku ingin merusaknya

Dia ingin memiliki semuanya, ah ah ah

Aku ingin merusaknya

Aku mendengar gema mu dan itu bukan apa-apa cuma pertunjukan

Bawakan aku malaikat agar aku bisa melawan semuanya