Jakarta, Beritasatu.com - Shawn Mendes adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Kanada, Amerika Serikat (AS). Saat ini, dia berusia 25 tahun dan telah menciptakan beberapa lagu yang sangat populer.

Salah satu lagu terkenalnya adalah Imagination. Lagu ini mengisahkan tentang kekuatan imajinasi seseorang yang penuh harapan dan emosi. Lagu Imagination juga membicarakan perasaan jatuh cinta dan menciptakan hubungan yang sempurna dalam pikiran seseorang. Berikut lirik lagu Imagination oleh Shawn Mendes dan terjemahannya.

Lirik Lagu Imagination oleh Shawn Mendes

Oh, there she goes again

Every morning it's the same

You walk on by my house

I wanna call out your name

I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing

You got me thinking what we could be 'cause

ADVERTISEMENT

I keep craving, craving, you don't know it but it's true

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you

This is typical of love

Can't wait anymore, I won't wait

I need to tell you how I feel when I see us together forever

In my dreams you're with me

We'll be everything I want us to be

And from there, who knows?

Maybe this will be the night that we kiss for the first time

Or is that just me and my imagination?

We walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side

Our hands are gently intertwined

A feeling I just can't describe

All this time we spent alone, thinking we could not belong to something so damn beautiful

So damn beautiful

BACA JUGA Lirik Lagu No More Drama oleh Charlie Puth dan Terjemahan

I keep craving, craving, you don't know it, but it's true

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you

This is typical of love

I can't wait anymore, I won't wait

Need to tell you how I feel when I see us together forever

In my dreams, you're with me

We'll be everything I want us to be

And from there, who knows?

Maybe this will be the night that we kiss for the first time

Or is that just me and my imagination? (Whoa, oh)

Imagination (whoa, oh, whoa, oh)

Imagination (whoa, oh)

(Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, ooh)

In my dreams, you're with me

We'll be everything I want us to be

And from there, who knows?

Maybe this will be the night that we kiss for the first time

Or is that just me and my imagination

I keep craving, craving, you don't know it, but it's true

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you

Terjemahan Lagu Imagination oleh Shawn Mendes

Oh, itu dia lagi

Setiap pagi selalu sama

Kamu berjalan melewati rumahku

Aku ingin memanggil namamu

Aku ingin memberitahumu betapa cantiknya dirimu dari tempatku berdiri

Kau membuatku berpikir kita bisa menjadi apa karena itu

Aku terus mengidam, mengidam, kamu tidak mengetahuinya tapi itu benar

Mulutku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan kepadamu

Ini tipikal cinta

Tidak bisa menunggu lagi, saya tidak akan menunggu

Aku perlu memberitahumu bagaimana perasaanku saat melihat kita bersama selamanya

Dalam mimpiku, kamu bersamaku

Kita akan menjadi segalanya yang aku inginkan

Dan dari sana, siapa yang tahu?

Mungkin ini akan menjadi malam dimana kita berciuman untuk pertama kalinya

Atau itu hanya aku dan imajinasiku saja?

Kami berjalan, kami tertawa, kami menghabiskan waktu berjalan di tepi laut

Tangan kami terjalin dengan lembut

Perasaan yang tidak bisa saya gambarkan

Selama ini kami menghabiskan waktu sendirian, berpikir kami tidak bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu indah

Sangat cantik

BACA JUGA Lirik Lagu Price Tag milik Jessie J Berikut Terjemahannya

Aku terus mengidam, mengidam, kamu tidak mengetahuinya, tapi itu benar

Mulutku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan kepadamu

Ini tipikal cinta

Saya tidak sabar lagi, saya tidak akan menunggu

Aku perlu memberitahumu bagaimana perasaanku saat melihat kita bersama selamanya

Dalam mimpiku, kamu bersamaku

Kita akan menjadi segalanya yang aku inginkan

Dan dari sana, siapa yang tahu?

Mungkin ini akan menjadi malam dimana kita berciuman untuk pertama kalinya

Atau itu hanya aku dan imajinasiku saja? (Wah, oh)

Imajinasi (wah, oh, wah, oh)

Imajinasi (wah, oh)

(Wah, oh, wah, oh, wah, oh, ooh)

Dalam mimpiku, kamu bersamaku

Kita akan menjadi segalanya yang aku inginkan

Dan dari sana, siapa yang tahu?

Mungkin ini akan menjadi malam dimana kita berciuman untuk pertama kalinya

Atau itu hanya aku dan imajinasiku

Aku terus mengidam, mengidam, kamu tidak mengetahuinya, tapi itu benar

Mulutku tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan kepadamu