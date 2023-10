Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Coloratura merupakan salah satu karya terkenal band rock asal Inggris, Coldplay, dan menjadi populer saat diluncurkan pada 23 Juli 2021. Lagu ini telah didengar lebih dari 55 juta kali di platform Spotify dan videonya telah ditonton hampir 10 juta kali di YouTube.

Lagu Coloratura mengisahkan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya, dan hanya ingin menghabiskan waktu bersama sang kekasih di dunia ini.

Lirik Lagu Coloratura dari Coldplay dan Terjemahannya

Coloratura

We fell in through the clouds

And everyone before us is there welcoming us now

It's the end of death and doubt

And loneliness is out

Coloratura

The place we dreamed about

The melodies inside yourself and love come pouring out

And everyone's allowed

We're feathered by the crowd

And up there in the heavеns

Galileo and those pining for the moon

Know it's a slow burn

Through Pioneer and Hеlix

Oumuamua, Heliopause and Neptune

We're a slow burning tune

But we'll get there, so for now

In this crazy world, I do

I just want you

In the end it's all about

The love you're sending out

And up there in the heavens

The explorers who've all gathered by balloon

Saw the world turn

Through Voyager, Callisto, Calliope, Betelgeuse, the Neon Moons

We're a slow burning tune

But we'll touch down soon, so will you

And in this crazy world, I do

I just want you

And up there in the heavens

Galileo saw reflections of us too

Pluribus unum, unus mundus

All the satellites imbue

The purple, yellow, green, red, orange and the blue

Oh it's a crazy world, it's true

Sing it out

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

And in this crazy world, I do

I just want

In this crazy world, it's true

I just want you

Poets prophesy up in the blue

Together, that's how we'll make it through

Terjemahan Lagu Coloratura dari Coldplay

Coloratura

Kami jatuh melalui awan

Dan semua orang sebelum kita ada di sana menyambut kita sekarang

Ini adalah akhir dari kematian dan keraguan

Dan kesepian keluar

Coloratura

Tempat yang kita impikan

Melodi di dalam dirimu dan cinta mengalir keluar

Dan semua orang diperbolehkan

Kami berbulu oleh orang banyak

Dan di atas sana di surga

Galileo dan mereka yang merindukan bulan

Ketahuilah itu luka bakar yang lambat

Melalui Pioneer dan Helix

Oumuamua, Heliopause dan Neptunus

Kami adalah lagu yang lambat terbakar

Tapi kita akan sampai di sana, jadi untuk saat ini

Di dunia yang gila ini, aku melakukannya

saya hanya ingin Anda

Pada akhirnya ini semua tentang

Cinta yang kau kirimkan

Dan di atas sana di surga

Para penjelajah yang semuanya berkumpul dengan balon

Melihat dunia berputar

Melalui Voyager, Callisto, Calliope, Betelgeuse, Neon Moons

Kami adalah lagu yang lambat terbakar

Tapi kami akan segera mendarat, begitu juga kamu

Dan di dunia yang gila ini, aku melakukannya

saya hanya ingin Anda

Dan di atas sana di surga

Galileo juga melihat bayangan kita

Pluribus unum, unus mundus

Semua satelit mengilhami

Ungu, kuning, hijau, merah, oranye dan biru

Oh ini dunia yang gila, itu benar

Nyanyikan

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Dan di dunia yang gila ini, aku melakukannya

saya hanya ingin

Di dunia yang gila ini, itu benar

saya hanya ingin Anda

Penyair bernubuat dengan warna biru

Bersama-sama, begitulah cara kita melewatinya