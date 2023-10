Jakarta, Beritasatu.com – Lagu The Pocket Knife karya PJ Harvey adalah lagu yang mengisahkan tentang penolakan seorang wanita untuk menikah di usia muda.

Secara keseluruhan, The Pocket Knife adalah lagu tentang kebebasan, dan batasan yang diberikan masyarakat terhadap perempuan. Berikut lirik lagu The Pocket Knife dari PJ Harvey dan terjemahannya.

Lirik Lagu The Pocket Knife dari PJ Harvey

Please don’t make my wedding dress

I’m too young to marry yet

Can you see my pocket knife

You can’t make me be a wife

How the world just turns and turns

How does anybody learn

Momma put your needle down

How did you feel when you were young

Cause I feel like I’ve just been born

Even though I’m getting on

How the world slips by so fast

How does anybody last

As the world keeps coming

And the bees keep humming

And I’ll keep running

Flowers I can do without

I don’t wanna be tied down

White material will stain

My pocket knife’s got a shiny blade

I’m not trying to break your heart

I’m just trying not to fall apart

As the world keeps coming

And the bees keep humming

And I’ll keep running

Please don’t make my wedding dress

I’m too young to marry yet

Can you see my pocket knife

You can’t make me be a wife

Terjemahan Lirik Lagu The Pocket Knife dari PJ Harvey

Tolong jangan buat gaun pengantinku

Aku masih terlalu muda untuk menikah

Bisakah kamu melihat pisau sakuku?

Kamu tidak bisa membuat aku menjadi seorang istri

Bagaimana dunia berputar dan berputar

Bagaimana seseorang belajar?

Ibu meletakkan jarummu

Bagaimana perasaanmu ketika kamu masih muda?

Karena aku merasa seperti baru lahir

Meski pun aku naik

Betapa dunia berlalu begitu cepat

Bagaimana seseorang bertahan?

Saat dunia terus datang

Dan lebah terus bersenandung

Dan aku akan terus berlari

Bunga yang bisa aku lakukan tanpa

Aku tidak ingin terikat

Bahan putih akan ternoda

Pisau sakuku memiliki bilah yang mengkilap

Aku tidak mencoba untuk menghancurkan hatimu

Aku hanya berusaha untuk tidak berantakan

Saat dunia terus datang

Dan lebah terus bersenandung

Dan aku akan terus berlari

Tolong jangan buat gaun pengantinku

Aku masih terlalu muda untuk menikah

Bisakah kamu melihat pisau sakuku?

Kamu tidak bisa membuat aku menjadi seorang istri