Film The Eras Tour Taylor Swift Berhasil Kalahkan Never Say Never Milik Justin Bieber

Jakarta, Beritasatu.com - Film konser The Eras Tour Taylor Swift telah membuat gebrakan besar di dunia perfilman. Tayang perdana di bioskop Amerika pada tanggal 13 Oktober lalu, berhasil memecahkan rekor yang menakjubkan.

Menurut laporan dari People, film The Eras Tour Taylor Swift telah berhasil meraih keuntungan mencapai US$ 95-97 juta (sekitar Rp 1,4 hingga Rp 1,5 triliun) di Box Office, setelah diputar di berbagai negara. Prestasi ini menjadikan The Eras Tour sebagai salah satu film terlaris di dunia menurut Teater AMC.

Bukan hanya itu, film konser dokumenter ini juga berhasil meraih rating A+ dari Cinemascore dan rating 100% dari Rotten Tomatoes, yang menunjukkan penerimaan yang sangat positif dari penonton dan kritikus film.

Prestasi luar biasa dari The Eras Tour Taylor Swift semakin mencolok saat film ini berhasil mengalahkan rekor pembukaan yang sebelumnya dipegang oleh Never Say Never dari Justin Bieber. Pada tahun 2011, Never Say Never hanya meraup keuntungan sebesar US$ 73 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Film Taylor Swift berhasil melampaui angka tersebut dengan gemilang.

"Ini adalah kemenangan besar bagi Taylor Swift dan keluarganya," ujar seorang sumber terdekat.

Taylor Swift juga memberikan kabar bahagia bagi para Swifties di seluruh dunia. Ia mengumumkan bahwa film konser The Eras Tour akan tayang di seluruh bioskop dunia, memberikan kesempatan kepada para penggemarnya di berbagai belahan dunia untuk menikmati penampilannya.

Website resmi tstheerastourfilm telah merilis daftar negara-negara yang akan menayangkan film ini pada tanggal 13 Oktober. Di Indonesia, film ini akan tayang bersamaan dengan negara-negara lain seperti Brazil, India, Singapura, hingga Vietnam pada tanggal 3 November mendatang.