Saling Mengenal Satu Sama Lain, Boy William Anggap Ayu Ting Ting Hanya Sahabat

Jakarta, Beritasatu.com - Hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting telah menjadi pusat perhatian publik belakangan ini. Banyak yang menduga bahwa keduanya memiliki hubungan spesial, namun Boy William secara terang-terangan membantah rumor tersebut, menyebut bahwa mereka hanyalah sahabat baik.

Dalam wawancara eksklusif dengan Kanal YouTube Seleb Oncam News Selasa (17/10/2023) Boy William dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya dan Ayu Ting Ting adalah sahabat dekat dan tidak menjalin hubungan spesial apa pun.

"Gue enggak tau, untuk sementara kami teman dekat banget, sering kontekan dan really good friends," ungkap Boy William.

Meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat, Boy William juga menjelaskan bahwa keluarganya sangat mendukung persahabatannya dengan Ayu Ting Ting. Keluarganya memberikan kebebasan kepada Boy William untuk memilih pasangan hidupnya, tanpa ada masalah terkait dengan hubungannya dengan Ayu Ting Ting.

"Keluarga tidak ada masalah ya, yang penting anaknya happy, apapun yang terjadi. Jadi dia (Ayu Ting Ting) juga kayak keluarga kami juga," ungkap Boy.

Ketika ditanya tentang kriteria perempuan yang sesuai baginya, Boy memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Namun, dia dengan singkat mengakui bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok yang sangat cantik dimatanya.

"Yes, very cute, very cute," kata Boy William.