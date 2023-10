Britney Spears Ngaku Pernah Aborsi Saat Bersama Justin Timberlake

Los Angeles, Beritasatu.com – Britney Spears membuat pengakuan yang mengejutkan dengan mengatakan, ia pernah melakukan aborsi ketika masih bersama bintang pop Justin Timberlake. Menggugurkan kandungan itu dilakukannya, karena sang kekasih yang kini sudah berusia 42 tahun, merasa belum siap menjadi seorang ayah.

Pengakuan ini tertuang dalam buku memoar Britney Spears, The Woman in Me, yang akan beredar di pasaran pada 24 Oktober 2023 mendatang. ‘

Britney Spears menuliskan, bawa kehamilannya itu merupakan sebuah kejutan, tetapi bukan hal yang buruk.

Britney Spears dan Justin Timberlake pernah berkencan antara 1999-2002 sebelum kemudian tiba-tiba berakhir, dua tahun setelah kehamilannya.

Dalam pengakuannya, Britney Spears mengatakan, dialah yang mengambil keputusan untuk melakukan aborsi, dan Justin Timberlake merasa mereka terlalu muda untuk memiliki anak.

"Aku sangat mencintai Justin. Aku selalu mengharapkan kami memiliki keluarga bersama suatu hari nanti. Ini terjadi lebih awal dari yang diperkirakan, tetapi Justin jelas tidak senang dengan kehamilan ini. Dia mengatakan, kami belum siap untuk memiliki bayi dalam hidup kami, bahwa kami masih terlalu muda," kata Britnye Spears kepada People Tuesday.

Ia melanjutkan,"Aku yakin orang-orang akan membenciku karena hal ini, tetapi aku setuju untuk tidak memiliki bayi itu. Aku tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat. Jika itu diserahkan kepadaku sendiri, aku tidak akan pernah melakukannya. Namun Justin sangat yakin bahwa dia tidak ingin menjadi seorang ayah."

Dilaporkan, Justin Timberlake cukup khawatir dengan apa yang mungkin ditulis mantan kekasihnya dalam memoarnya, yang sebagian isinya mendokumentasikan hubungan mereka bersama.