Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Slow Dancing dari V BTS dirilis pada 8 September 2023, dan masuk ke dalam album Layover. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang ingin menegaskan perasaan dan harapannya dalam setiap kesempatan yang ada.

Hubungan mereka terbilang cukup rumit dan diselimuti kesedihan, tetapi ia akan melakukan apapun supaya mereka tetap bersama. Berikut adalah lirik lagu Slow Dancing dari V BTS dan terjemahannya.

Lirik Lagu Slow Dancing dari V BTS

It's about time we get it straight

Gimme a minute if it ain't too late

Daechung Muriyeonnabwa, Babe

Aemeon Gibunman Haechin Chae

Beotigaga Imankeum Himdeunde

Stay with me 'til the end of the day

Maybe we

Could be

Slow dancing

Until the morning

We could be romancing

The night away

Tunin' me up and back off like this

What do you want, do you not like it

Stop teasin' me girl

Now you made me

Leave my heart out there

Got it on

Did you?

Maybe we

Could be

Slow dancing

Until the morning

We could be romancing

The night away

Terjemahan Lagu Slow Dancing dari V BTS

Ini adalah waktunya untuk kita membuat hubungan ini benar

Berikan aku semenit jika ini tidak terlalu terlambat

Semuanya terdengar tepat

Ini tidak bisa dipaksakan, sayang

Tidak seharusnya kita merasa seperti ini

Sudah terlalu menyakitkan

Tetaplah bersama dengan aku hingga hari ini berakhir

Mungkin kita

Bisa

Berdansa dengan lambat

Hingga pagi hari

Kita bisa merasakan cinta

Sepanjang malam

Balikkan aku dan mundur seperti ini Apa yang kamu inginkan?

Apakah kamu tidak menyukainya?

Berhenti menggodaku

Sekarang, kamu membuatku meninggalkan hatiku di sini

Injak aku dan aku akan mengangkatmu

Temukan seseorang yang baru lagi (Paham, ya?)

Kami sangat mirip Sekarang kami hanyalah tetangga jauh

Mungkin kita Bisa jadi

Menari pelan

Sampai pagi hari

Kita bisa saja sedang bermesraan

Sepanjang malam