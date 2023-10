Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Super Bass yang dinyanyikan oleh Nicki Minaj, dirilis pada 5 April 2011. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Dia ingin mendapatkan orang tersebut dengan melakukan pendekatan yang menyenangkan. Berikut lirik lagu Super Bass dari Nicki Minaj dan terjemahannya.

Lirik Lagu Super Bass dari Nicki Minaj

This one is for the boys with the booming system

Top down, AC with the cooler system

When he come up in the club, he be blazin' up

Got stacks on deck like he savin' up

And he ill, he real, he might gotta deal

He pop bottles and he got the right kind of build

He cold, he dope, he might sell coke

He always in the air, but he never fly coach

He a motherfuckin' trip, trip, sailor of the ship, ship

When he make it drip, drip kiss him on the lip, lip

That's the kind of dude I was lookin' for

And yes you'll get slapped if you're lookin' hoe

I said, excuse me you're a hell of a guy

I mean my, my, my, my you're like pelican fly

I mean, you're so shy and I'm loving your tie

You're like slicker than the guy with the thing on his eye, oh

Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the eff I is

I am Nicki Minaj, I mack them dudes up,

Back coupes up, and chuck the deuce up

(Reff)

Boy you got my heartbeat runnin' away

Beating like a drum and it's coming your way

Can't you hear that

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

He got that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Yeah that's that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

He got that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Yeah that's that super bass

This one is for the boys in the Polo's

Entrepreneur niggas and the moguls

He could ball with the crew, he could solo

But I think I like him better when he dolo

And I think I like him better with the fitted cap on

He ain't even gotta try to put the mac on

He just gotta give me that look, when he give me that look

Then the panties comin' off, off, uh

Excuse me, you're a hell of a guy you know

I really got a thing for American guys

I mean, sigh, sickenin' eyes

I can tell that you're in touch with your feminine side

Yes I did, yes I did,

Somebody please tell him who the "F" I is

I am Nicki Minaj, I mack them dudes up,

Back coupes up, and chuck the deuce up

(Reff)

Boy you got my heartbeat runnin' away

Beating like a drum and it's coming your way

Can't you hear that

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

He got that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Yeah that's that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

He got that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Yeah that's that super bass

See I need you in my life for me to stay

No, no, no, no, no I know you'll stay

No, no, no, no, no don't go away

Boy you got my heartbeat runnin' away

Don't you hear that heartbeat comin' your way

Oh it be like,

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Can't you hear that boom,

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Boy you got my heartbeat runnin' away

Beating like a drum and it's coming your way

Can't you hear that

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

He got that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Yeah that's that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

He got that super bass

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Yeah that's that super bass

Terjemahan Lagu Super Bass dari Nicki Minaj

Yang ini untuk anak laki-laki dengan sistem booming

Top down, AC dengan sistem pendingin

Ketika dia muncul di klub, dia menjadi sangat bersemangat

Mendapat tumpukan di dek seperti dia sedang menabung

Dan dia sakit, sungguh, dia mungkin harus berurusan

Dia memecahkan botol dan mendapatkan bentuk tubuh yang tepat

Dia kedinginan, dia mabuk, dia mungkin menjual minuman bersoda

Dia selalu di udara, tapi dia tidak pernah menjadi pelatih terbang

Dia seorang perjalanan, perjalanan, pelaut kapal, kapal

Saat dia membuatnya menetes, teteskan ciuman di bibirnya, bibir

Pria seperti itulah yang kucari

Dan ya, kamu akan ditampar jika kamu mencari cangkul

Aku berkata, permisi, kamu pria yang jahat

Maksudku, wah, wah, wah, kamu seperti lalat pelikan

Maksudku, kamu sangat pemalu dan aku suka dasimu

Kamu seperti lebih licin daripada pria yang memiliki benda di matanya, oh

Ya benar, ya benar, seseorang tolong beri tahu dia siapa sebenarnya saya

Saya Nicki Minaj, saya membuat mereka marah,

Kembali coupe, dan buang deuce up

(Reff)

Wah, detak jantungku jadi kabur

Mengalah seperti drum dan itu menghampiri Anda

Tidak bisakah kamu mendengarnya

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Dia mendapat bass super itu

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Ya, itulah super bassnya

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Dia mendapat bass super itu

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Ya, itulah super bassnya

Yang ini untuk anak laki-laki di Polo

Pengusaha niggas dan para maestro

Dia bisa bermain bola dengan kru, dia bisa bermain solo

Tapi menurutku aku lebih menyukainya saat dia melakukan dolo

Dan menurutku aku lebih menyukainya dengan topi yang terpasang

Dia bahkan tidak perlu mencoba menyalakan Mac

Dia hanya harus menatapku seperti itu, saat dia menatapku seperti itu

Lalu celana dalamnya terlepas, eh

Maaf, kamu pria yang luar biasa lho

Saya benar-benar menyukai orang-orang Amerika

Maksudku, huh, matamu muak

Saya tahu Anda berhubungan dengan sisi feminin Anda

Ya, benar, ya, benar,

Seseorang tolong beri tahu dia siapa "F" I itu

Saya Nicki Minaj, saya membuat mereka marah,

Kembali coupe, dan buang deuce up

(Reff)

Wah, detak jantungku jadi kabur

Mengalah seperti drum dan itu menghampiri Anda

Tidak bisakah kamu mendengarnya

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Dia mendapat bass super itu

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Ya, itulah super bassnya

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Dia mendapat bass super itu

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Ya, itulah super bassnya

Lihat, aku membutuhkanmu dalam hidupku agar aku tetap tinggal

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, aku tahu kamu akan tetap di sini

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, jangan pergi

Wah, detak jantungku jadi kabur

Tidakkah kamu mendengar detak jantung itu menghampirimu

Oh, jadilah seperti,

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Tidak bisakah kamu mendengar ledakan itu,

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Wah, detak jantungku jadi kabur

Mengalah seperti drum dan itu menghampiri Anda

Tidak bisakah kamu mendengarnya

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Dia mendapat bass super itu

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Ya, itulah super bassnya

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Dia mendapat bass super itu

Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

Ya, itulah super bassnya