Lirik Lagu Viral Chasing That Feeling dari Tomorrow X Together dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu dengan judul Chasing That Feeling merupakan karya terbaru grup band Tomorrow X Together. Lagu ini mengisahkan kerinduan akan masa lalu dan keinginan untuk menangkap kembali perasaan atau pengalaman tertentu.

Liriknya mengajak pendengar bernostalgia pada masa ketika hidup lebih sederhana dan menyenangkan. Lagu Chasing That Feeling mendorong pendengar untuk menghargai kehidupan saat ini, dan terus mengejar kebahagiaan. Berikut lirik lagu Chasing That Feeling dari Tomorrow X Together dan terjemahannya.

Lirik Lagu Chasing That Feeling dari Tomorrow X Together

Cheongugeul deungjin nan

Fall from the sky

Maybe I'll miss it for good

Dalkomhaetdeon hwangak

Gotongi salgache

I prepared to die

Deo songnyeogeul nopyeoseo

Down to earth like a meteorite

Nae sungmyeonga, come and kiss me

I just keep on chasing that feeling

Manggajin nayeodo leave me

I just keep on chasing

Chasing that feeling

Chasing that feeling

Chasing that feeling

It's all I know, it's all I know

Gireul ileotdeon naui sigan

I was lost like a child

Biroso jinsireul bwasseo, yeah

And I feel so alive

Nae momui growing pains

Feels like I'm on fire

Jogeum apado

Burn and fall like a shooting star

Nae sungmyeonga, come and kiss me

I just keep on chasing that feeling

Manggajin nayeodo leave me

I just keep on chasing

Chasing that feeling

Chasing that feeling

Chasing that feeling

It's all I know, it's all I know

I'm chasing

Chasing

I'm chasing

Cheongugeul deungjin nan

Fall from the sky

And everything's gonna be alright

Nae sungmyeonga, come and kiss me

I just keep on chasing that feeling

Manggajin nayeodo leave me

I just keep on chasing

Chasing that feeling

Chasing that feeling

Chasing that feeling

It's all I know, it's all I know

I keep chasing, chasing

I'm chasing

Chasing

Chasing that feeling

Terjemahan Lagu Chasing That Feeling dari Tomorrow X Together

Aku membelakangi surga

Jatuh dari langit

Mungkin aku akan merindukannya selamanya

halusinasi yang manis

Rasa sakit di kulitku

Saya bersiap untuk mati

Dengan meningkatkan kecepatan

Turun ke bumi seperti meteorit

Nasibku, datang dan cium aku

Aku terus mengejar perasaan itu

Meski aku hancur, tinggalkan aku

Aku hanya terus mengejar

Mengejar perasaan itu

Mengejar perasaan itu

Mengejar perasaan itu

Hanya itu yang aku tahu, hanya itu yang aku tahu

Waktuku hilang

Saya tersesat seperti anak kecil

Saya akhirnya melihat kebenarannya, ya

Dan saya merasa sangat hidup

Rasa sakit semakin bertambah di tubuhku

Rasanya aku terbakar

Meski sedikit sakit

Terbakar dan jatuh seperti bintang jatuh

Nasibku, datang dan cium aku

Aku terus mengejar perasaan itu

Meski aku hancur, tinggalkan aku

Aku hanya terus mengejar

Mengejar perasaan itu

Mengejar perasaan itu

Mengejar perasaan itu

Hanya itu yang aku tahu, hanya itu yang aku tahu

Aku mengejar

Mengejar

Aku mengejar

Aku membelakangi surga

Jatuh dari langit

Dan semuanya akan baik-baik saja, baiklah, baiklah

Nasibku, datang dan cium aku

Aku terus mengejar perasaan itu

Meski aku hancur, tinggalkan aku

Aku hanya terus mengejar

Mengejar perasaan itu

Mengejar perasaan itu

Mengejar perasaan itu

Hanya itu yang aku tahu, hanya itu yang aku tahu

Aku terus mengejar, mengejar

Aku mengejar

Mengejar

Mengejar perasaan itu